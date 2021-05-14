Haberler Galatasaray Germain Galatasaray'ı kabul etmedi

'ı kabul etmedi

'ın ile sözleşmesinin sonuna gelen ’e teklifte bulunduğu ifade edildi. Score.fr’nin haberine göre; Galatasaray ve ’den önemli bir teklif aldı. Ancak 31 yaşındaki golcü bu cazip önerileri reddetti. ’dan ayrılmaya hazır olan ’in veya ’dan bir takımın formasını giymek istediği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Germain Galatasaray'ı kabul etmedi
'ın ile sözleşmesinin sonuna gelen 'e teklifte bulunduğu ifade edildi. Score.fr'nin haberine göre; Galatasaray ve 'den önemli bir teklif aldı. Ancak 31 yaşındaki golcü bu cazip önerileri reddetti. 'dan ayrılmaya hazır olan 'in veya 'dan bir takımın formasını giymek istediği ifade edildi.
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