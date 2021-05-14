Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'dan EURO 2020 açıklaması: A Milli takım bambaşka!

Galatasaray'ın golcülerinden Halil Dervişoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından EURO 2020 aday kadrosuna dahil edilmesi hakkında konuştu.

"MİLLİ TAKIM BAMBAŞKA"

Halil, yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. A Milli takım bambaşka bir şey. Takım arkadaşlarımla birlikte A Milli Takıma gidebildiğimiz için çok mutluyum. İnşallah iyi bir dönem geçiririz." dedi.

Öte yandan Halil, Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları şampiyonluk maçında dair, "Heyecan var yarın için. Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız." yorumunda bulundu.