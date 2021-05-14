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Galatasaraylı 'dan açıklaması: A Milli takım bambaşka!

'ın genç golcüsü , A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosunda yer alması hakkında konuştu. Halil, "Mutluyuz. A Milli takım bambaşka bir şey. Takım arkadaşlarımla birlikte A Milli Takıma gidebildiğimiz için çok mutluyum." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 22:48
Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'dan EURO 2020 açıklaması: A Milli takım bambaşka!

'ın golcülerinden , A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından aday kadrosuna dahil edilmesi hakkında konuştu.

"MİLLİ TAKIM BAMBAŞKA"
Halil, yaptığı açıklamada, "Mutluyuz. A Milli takım bambaşka bir şey. Takım arkadaşlarımla birlikte A Milli Takıma gidebildiğimiz için çok mutluyum. İnşallah iyi bir dönem geçiririz." dedi.

Öte yandan Halil, Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacakları şampiyonluk maçında dair, "Heyecan var yarın için. Takım tam konsantrasyon halinde. Elimizden geleni yapacağız." yorumunda bulundu.

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