Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Galatasaray'da transfer için yoğun mesai harcanıyor... Bu sezon corona virüsü (koronavirüs) ve sakatlıklardan dolayı tam kadrosun korumakta zorlanan Cimbom, gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor.
Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, gelecek sezon Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyecek ve yeni bir sol bek alacak.
Galatasaraylı scoutların izlediği sol bekin Fatih Terim'in gündeminde olduğu ve transfer için mesai harcandığı bilinirken, konu ile ilgili Meksika basınından flaş bir iddia gündeme geldi.