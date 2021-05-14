Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Bununla beraber Moreno için istenen fiyat da belli oldu. Meksika kulübü yetkililerinin, oyuncusu için 10 milyon eurodan kapı açacağı kaydedildi.

PAZARLIĞA AÇIKLAR

Transfer için en istekli takımın Galatasaray olduğu bilgisine yer verilirken, sarı kırmızılıların oyuncu için 7.5 milyon euro ödemeye razı olduğu dile getirildi.