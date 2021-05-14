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için flaş iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların, sezonun sona ermesiyle beraber bir sol bek takviyesi yapmak istediği bilinirken, 'in uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği o isme dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Meksika basınında yer alan habere göre yıldız isim, kulübünden ayrılmaya karar verdi ve 2 seçenekten birini tercih edecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:48 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 18:53
Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

'da için yoğun mesai harcanıyor... Bu sezon corona virüsü (koronavirüs) ve sakatlıklardan dolayı tam kadrosun korumakta zorlanan Cimbom, gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamak istemiyor.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Bilindiği üzere sarı kırmızılılar, gelecek sezon Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyecek ve yeni bir sol bek alacak.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Galatasaraylı scoutların izlediği sol bekin 'in gündeminde olduğu ve için mesai harcandığı bilinirken, konu ile ilgili Meksika basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Aktarılan bilgilere göre o isim, kulübüyle anlaştı ve gelen tüm tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

YAIRO MORENO ASLAN OLACAK MI?
Haberin detaylarında yer verilenlere göre Meksika Ligi ekiplerinden Club Leon'da forma giyen , yönetimle yaptığı anlaşma sonrası ayrılık için onay aldı.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Öte yandan Moreno'ya ile beraber Porto'nun da talip olduğu ifade edilirken, oyuncunun bu iki kulüpten birine gitmek için karar vereceği kaydedildi.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Bununla beraber Moreno için istenen fiyat da belli oldu. Meksika kulübü yetkililerinin, oyuncusu için 10 milyon eurodan kapı açacağı kaydedildi.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

PAZARLIĞA AÇIKLAR
için en istekli takımın olduğu bilgisine yer verilirken, sarı kırmızılıların oyuncu için 7.5 milyon euro ödemeye razı olduğu dile getirildi.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle kulüplerin uğradığı ekonomik zarar ele alındığında, 'ın bu teklifinin makul bulunabileceği de haberin detaylarında aktarılan bir diğer bilgi oldu.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

RESMİ GÖRÜŞMELERİN BAŞLAMASI BEKLENİYOR
'ın şu an için Leon'a resmi teklifini iletmediği, menajerler aracılığı ile fiyat yoklaması yaptığı ve Meksika kulübünün oyuncusu için masaya oturmaya hazır olduğu aktarıldı.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Sarı kırmızılı kulübün yetkililerinin Club Leon temsilcileriyle resmi irtibata geçmesi bekleniyor.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

YAIRO MORENO KİMDİR?
4 Nisan 1995'te Kolombiya'nın Necocli şehrinde dünyaya gelen , sol bek pozisyonunda göre alıyor.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Tercih edilmesi halinde orta sahanın solunda da görev alabilen Moreno, bu sezon toplamda 28 maça çıkarken 2 gol 2 asist üretti ve 1933 dakika sahada kaldı.

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Yeni sol bek koptu geliyor

Öte yananda Moreno, 5 kez de Kolombiya Milli Takım formasını giydi.

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