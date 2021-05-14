Falcao çok zor

Beşiktaş derbisinde sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Falcao’nun Malatya maçına yetişmesinin zor olduğu ortaya çıktı. Fatih Terim, planlarını Falcao’ya göre yapmazken, Denizli’ye götürülmeyen Kolombiyalı golcünün tedavisi devam ediyor. Falcao’nun iğneyle de olsa kadroya girmeyi çok istediği öğrenildi.
Beşiktaş derbisinde sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Falcao'nun Malatya maçına yetişmesinin zor olduğu ortaya çıktı. Fatih Terim, planlarını Falcao'ya göre yapmazken, Denizli'ye götürülmeyen Kolombiyalı golcünün tedavisi devam ediyor. Falcao'nun iğneyle de olsa kadroya girmeyi çok istediği öğrenildi.