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Falcao çok zor

derbisinde sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Falcao’nun maçına yetişmesinin zor olduğu ortaya çıktı. , planlarını Falcao’ya göre yapmazken, ’ye götürülmeyen Kolombiyalı golcünün tedavisi devam ediyor. Falcao’nun iğneyle de olsa kadroya girmeyi çok istediği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Falcao çok zor
derbisinde sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Falcao'nun maçına yetişmesinin zor olduğu ortaya çıktı. , planlarını Falcao'ya göre yapmazken, 'ye götürülmeyen Kolombiyalı golcünün tedavisi devam ediyor. Falcao'nun iğneyle de olsa kadroya girmeyi çok istediği öğrenildi.
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