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Aytaç gün sayıyor

Galatasaray’da Aytaç Kara ve , gündemdeki yerlerini koruyor. Kasımpaşa ile tüm bağlarını koparan Aytaç’ın ligin bitmesiyle birlikte Galatasaray’da imza atması bekleniyor. Salih Uçan’la da transfer sezonunun başlamasıyla temaslar start alacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Aytaç gün sayıyor
Galatasaray'da Aytaç Kara ve , gündemdeki yerlerini koruyor. Kasımpaşa ile tüm bağlarını koparan Aytaç'ın ligin bitmesiyle birlikte Galatasaray'da imza atması bekleniyor. Salih Uçan'la da transfer sezonunun başlamasıyla temaslar start alacak.
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