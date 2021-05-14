Aytaç gün sayıyor

Galatasaray’da Aytaç Kara ve Salih Uçan, gündemdeki yerlerini koruyor. Kasımpaşa ile tüm bağlarını koparan Aytaç’ın ligin bitmesiyle birlikte Galatasaray’da imza atması bekleniyor. Salih Uçan’la da transfer sezonunun başlamasıyla temaslar start alacak.
Galatasaray'da Aytaç Kara ve Salih Uçan, gündemdeki yerlerini koruyor. Kasımpaşa ile tüm bağlarını koparan Aytaç'ın ligin bitmesiyle birlikte Galatasaray'da imza atması bekleniyor. Salih Uçan'la da transfer sezonunun başlamasıyla temaslar start alacak.