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şampiyonluğa inandı! "Averaja kalmaz"

Herkes elinde kalem kağıt hesap yapsa da tecrübeli hoca, oyuncularıyla yaptığı görüşmede, “ maçını kazanırsak şampiyonuz” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Galatasaray şampiyonluğa inandı! "Averaja kalmaz"

Son yıllarda mayıs aylarında adeta şaha kalkan yeniden kendini hatırlattı. Özellikle , yenilgisi ve beraberliğinin ardından yarıştan koptu gözüyle bakılan sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak müthiş bir geri dönüşe imza attı. Son maçlarda da ve 'nin yenilmesiyle liderle puan farkını eşitleyerek şampiyonluğun iki favorisinden birisi haline geldi.

Birçok kişi için bu sonuçlar sürpriz oldu ama , Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenileceğini bilerek ustalığını konuşturdu. Şimdi son maçlar öncesi averaj hesapları revaçta olsa da tecrübeli çalıştırıcı, "Herkes gol hesapları yapadursun. Biz maçı kazanırsak şampiyonuz" diye konuştu. Siyah-beyazlı takımın girdiği türbülanstan çıkamayacağını ve deplasmanında puan kaybedeceğini düşünen Terim, talebelerinden her ihtimale karşı bol gol de istedi.

ADIM ADIM 9. KUPAYA

Eğer cumartesi akşamı Galatasaray, 'yı mağlup eder Beşiktaş da puan kaybederse sarı-kırmızılı ekip 23. şampiyonluğuna imza atacak. Galatasaray ile 4. dönemini geçiren Fatih Terim de 9. kupasının sevincini yaşayacak.

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