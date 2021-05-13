Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

BENFICA İSTEMİYOR Milliyer'in haberine göre; Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralanan Gedson Fernandes'in performansı, her geçen gün yükselirken, Galatasaray'ın yeniden kiralamayı amaçladığı futbolcu, Portekiz kulübü tarafından istenmiyor.

JORGE JESUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, genç ismi gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Şampiyonluğu bu sezon Sporting'e kaptıran kırmızı-beyazlıların daha güçlü ve tecrübeli isimlerden kurulu bir kadro kurmayı planladığı belirlendi.