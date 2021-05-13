Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

Son dakika transfer haberi: 'a 'ten müjde geldi

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'a devre arasında transfer olan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Performansı ile sarı-kırmızılıları kendisine hayran bırakan yıldız futbolcu ile ilgili müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 11:07
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

'de şampiyonluk mücadelesi veren devre arasında birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takıma dahil olan isimlerden biri de 'ti...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

Cimbom'un son haftalarda yakaladığı galibiyet serisinde en büyük pay sahiplerinden olan Portekizli genç futbolcu performansıyla kendine hayran bıraktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

'ın hücumlarına yön veren , soğukkanlı oyunu ve güven veren duruşuyla Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri haline geldi. Gedson Fernandes, Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

SON MAÇINA ÇIKACAK

'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Fernandes, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'daki son maçına çıkacak. Galatasaray'ın Fernandes için girişimde bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmamışken flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

GELECEĞİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI

Benfica'dan kiralanan 'in kariyeri şekillenmeye başladı. Portekizli yıldızın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği netleşti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

Jose Mourinho'nun özel isteğiyle İngiltere'nin yolunu tutan ancak Tottenham'da fazla süre bulamayınca daha çok forma şansı yakalayabileceği 'ın yolunu tutan futbolcunun geleceğinin ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

BENFICA İSTEMİYOR

Milliyer'in haberine göre; Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralanan 'in performansı, her geçen gün yükselirken, 'ın yeniden kiralamayı amaçladığı futbolcu, Portekiz kulübü tarafından istenmiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

JORGE JESUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, genç ismi gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Şampiyonluğu bu sezon Sporting'e kaptıran kırmızı-beyazlıların daha güçlü ve tecrübeli isimlerden kurulu bir kadro kurmayı planladığı belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

GALATASARAY'IN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Bu durum da 'ın elini güçlendirdi. Gedson'un Cim Bom'daki gelişiminden memnun olan Benfica'nın, bir sezon daha sarı-kırmızılı ekipte yola devam ederek bu gelişimine devam etmesine sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

YENİDEN G.SARAY'A KİRALANABİLİR

Portekiz ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 'i yüksek bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmak üzere bir kulübün ortaya çıkmaması durumunda, bir yıl daha kiralık olarak forması giymesine olumlu yaklaşıldığı ifade edildi.

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