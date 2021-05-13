Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a Gedson Fernandes'ten müjde geldi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray devre arasında birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takıma dahil olan isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray devre arasında birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı takıma dahil olan isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti...
Cimbom'un son haftalarda yakaladığı galibiyet serisinde en büyük pay sahiplerinden olan Portekizli genç futbolcu performansıyla kendine hayran bıraktı.
Galatasaray'ın hücumlarına yön veren Gedson Fernandes, soğukkanlı oyunu ve güven veren duruşuyla Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri haline geldi. Gedson Fernandes, Galatasaray taraftarının sevgilisi oldu.
SON MAÇINA ÇIKACAK
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Fernandes, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'daki son maçına çıkacak. Galatasaray'ın Fernandes için girişimde bulunup bulunmayacağı henüz netlik kazanmamışken flaş bir gelişme yaşandı.
GELECEĞİ ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI
Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes'in kariyeri şekillenmeye başladı. Portekizli yıldızın gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği netleşti.
Jose Mourinho'nun özel isteğiyle İngiltere'nin yolunu tutan ancak Tottenham'da fazla süre bulamayınca daha çok forma şansı yakalayabileceği Galatasaray'ın yolunu tutan futbolcunun geleceğinin ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.
BENFICA İSTEMİYOR
Milliyer'in haberine göre; Benfica'dan yarım sezonluğuna kiralanan Gedson Fernandes'in performansı, her geçen gün yükselirken, Galatasaray'ın yeniden kiralamayı amaçladığı futbolcu, Portekiz kulübü tarafından istenmiyor.
JORGE JESUS KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, genç ismi gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği öğrenildi. Şampiyonluğu bu sezon Sporting'e kaptıran kırmızı-beyazlıların daha güçlü ve tecrübeli isimlerden kurulu bir kadro kurmayı planladığı belirlendi.
GALATASARAY'IN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
Bu durum da Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Gedson'un Cim Bom'daki gelişiminden memnun olan Benfica'nın, bir sezon daha sarı-kırmızılı ekipte yola devam ederek bu gelişimine devam etmesine sıcak baktığı belirtildi.
YENİDEN G.SARAY'A KİRALANABİLİR
Portekiz ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Gedson Fernandes'i yüksek bir bonservis ücretiyle kadrosuna katmak üzere bir kulübün ortaya çıkmaması durumunda, bir yıl daha kiralık olarak Galatasaray forması giymesine olumlu yaklaşıldığı ifade edildi.