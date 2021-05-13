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Son dakika spor haberleri: 'dan 'a cevap geldi! "Başaramayacaklar"

Başkan Yardımcısı , Başkanı 'nin kendisi hakkında sarf ettiği sözlere cevap verdi. Günay, "Konsantrasyonumuzu bozacak hiç bir konuya, tartışmaya girmeyeceğiz. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar." ifadesini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:35 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 16:36
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Beşiktaş'a cevap geldi! "Başaramayacaklar"

'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 42. hafta maçları öncesi ve arasındaki polemik sürüyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı , Beşiktaş- maçının ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan olayların takipçisi olacaklarını söylemişti. Beşiktaş Başkanı ise Günay'a, "Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Sana yakıştı mı bunu takip etmek." sözleriyle yanıt vermişti.

'nin son açıklamalarına cevap veren Günay, konsantrasyon vurgusu yapıp, şampiyonluk yolunda bu tip polemiklerin içinde olmayacaklarını söyledi.

"TARTIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ"
'a konuşan Yusuf Günay, "Taraftarımız hiç merak etmesin cumartesi akşamı şampiyon olacağız. Galatasaray finallerin takımıdır. Konsantrasyonumuzu bozacak hiç bir konuya, tartışmaya girmeyeceğiz. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar." dedi.

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