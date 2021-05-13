Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan Beşiktaş'a cevap geldi! "Başaramayacaklar"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 42. hafta maçları öncesi Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki polemik sürüyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Beşiktaş-Karagümrük maçının ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan olayların takipçisi olacaklarını söylemişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Günay'a, "Ona mı düşmüş bu işi takip etmek. Sana yakıştı mı bunu takip etmek." sözleriyle yanıt vermişti.

Çebi'nin son açıklamalarına cevap veren Günay, konsantrasyon vurgusu yapıp, şampiyonluk yolunda bu tip polemiklerin içinde olmayacaklarını söyledi.

"TARTIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ"

Radyospor'a konuşan Yusuf Günay, "Taraftarımız hiç merak etmesin cumartesi akşamı şampiyon olacağız. Galatasaray finallerin takımıdır. Konsantrasyonumuzu bozacak hiç bir konuya, tartışmaya girmeyeceğiz. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar." dedi.