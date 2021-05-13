Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba'dan taraftara mesaj! "Fatih hocam istedi..."

Son dakika spor haberleri: 'da 'dan taraftara mesaj! " istedi..."

'da , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü ile kritik maçta karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda yıldız orta saha oyuncusu, taraftara mesaj yollerken şampiyonlukla ilgili konuştu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:01 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 19:16
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba'dan taraftara mesaj! "Fatih hocam istedi..."

Sakatlığının ardından form tutan , 'in son haftasına girilirken 'ın en önemli kozları arasında bulunuyor. Sahasında 'u ağırlayacak sarı-kırmızılılarda 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşma ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Antrenmanda kulüp televizyonuna konuşan Emre Akbaba "Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım ve dünyaya geldi. Buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

Son haftaya ile 81'er puanla giren Galatasaray, cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

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