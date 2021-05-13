Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Emre Akbaba'dan taraftara mesaj! "Fatih hocam istedi..."

Sakatlığının ardından form tutan Emre Akbaba, Süper Lig'in son haftasına girilirken Galatasaray'ın en önemli kozları arasında bulunuyor. Sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak sarı-kırmızılılarda 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşma ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Antrenmanda kulüp televizyonuna konuşan Emre Akbaba "Cumartesi günü inşallah çifte bayram yaşatırız. Dün kızlarım Alya ve Asya dünyaya geldi. Buradan Galatasaray taraftarlarına bildirmemi istedi hocam. İnşallah onların getireceği şansla biz şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.

Son haftaya Beşiktaş ile 81'er puanla giren Galatasaray, cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.