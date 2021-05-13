Son dakika spor haberleri: Buffon'un menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

İtalyan devi Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.
İtalyan devi Juventus'un efsane kalecisi Gianluigi Buffon sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.
Çizme basını, deneyimli file bekçisiyle ilgilenen kulüpler arasında Monaco ve Galatasaray gibi takımlar olduğunu iddia etti.
Gianluigi Buffon geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve menajeri Silvano Martina, Galatasaray iddiaları üzerine konuştu.
"HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"
Menajer Martina, "Galatasaray ve Monaco başta olmak üzere Buffon için yabancı kulüplerden teklif geldiği iddiaları doğru değil. Şu anda bize Genoa'dan da gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.
"AYNI BUFFON OLABİLECEKSEM KALIRIM"
Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyleyen 43 yaşındaki kaleci ise, "20-25 gün içinde bir karar vereceğim. Teklifler aldım, şimdi gerekli tutkuya ve aynı Buffon olarak kalmak için çalışma azmine sahip olup olmadığını anlamalıyım.
Tek başına bir şeyler yapmak kolay değil, eğer benim tutkumu paylaşacak birileri olursa devam ederim, yoksa bırakırım" dedi.