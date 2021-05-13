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Son dakika spor haberleri: Buffon'un menajerinden açıklaması! Transfer...

Sezon sonunda devi 'tan ayrılma kararı alan 'un transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Deneyimli file bekçisini 'dan ve 'den 'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti. Buffon'un menajeri söz konusu transfer söylentileri hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 17:59
Son dakika spor haberleri: Buffon'un menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"
Menajer Martina, " ve başta olmak üzere Buffon için yabancı kulüplerden teklif geldiği iddiaları doğru değil. Şu anda bize Genoa'dan da gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: Buffon'un menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"AYNI BUFFON OLABİLECEKSEM KALIRIM"
Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyleyen 43 yaşındaki kaleci ise, "20-25 gün içinde bir karar vereceğim. Teklifler aldım, şimdi gerekli tutkuya ve aynı Buffon olarak kalmak için çalışma azmine sahip olup olmadığını anlamalıyım.

Son dakika spor haberleri: Buffon'un menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

Tek başına bir şeyler yapmak kolay değil, eğer benim tutkumu paylaşacak birileri olursa devam ederim, yoksa bırakırım" dedi.

Son dakika spor haberleri: Buffon'un menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

17 yıl forması giydikten sonra 2018'de PSG'ye giden Buffon, 1 yıl Fransız ekibinde oynadıktan sonra ekibine geri dönmüştü.

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