Son dakika spor haberleri: Buffon'un menajerinden Galatasaray açıklaması! Transfer...

"HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"

Menajer Martina, "Galatasaray ve Monaco başta olmak üzere Buffon için yabancı kulüplerden teklif geldiği iddiaları doğru değil. Şu anda bize Genoa'dan da gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

"AYNI BUFFON OLABİLECEKSEM KALIRIM"

Geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini söyleyen 43 yaşındaki kaleci ise, "20-25 gün içinde bir karar vereceğim. Teklifler aldım, şimdi gerekli tutkuya ve aynı Buffon olarak kalmak için çalışma azmine sahip olup olmadığını anlamalıyım.