Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

Trabzonspor'la berabere kaldığı haftada Beşiktaş'ın 6 puan gerisine düşen Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve artık zirvenin ortağı. Şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan sarı-kırmızılı takımın bu başarısında en büyük pay Fatih Terim'in... Sabah'ın haberine göre; İşte perde arkasında yaşananların detayları:

1- Mustafa Cengiz'in "Şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalılar" dediği futbolcularla 14 Nisan'da fotoğraf çektiren Abdurrahim Albayrak, o tarihten beri tesise gitmedi. Seçim sürecinden takımının olumsuz etkilenmesini istemeyen Terim, Florya'nın kapılarını herkese kapadı ve oyuncularıyla baş başa kaldı.