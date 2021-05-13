Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

Son dakika Galatasaray soır haberleri: beraberliğinin ardından 'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, son olarak rakiplerinin kaybettiği haftada 'u deplasmanda 4-1'lik skorla devirdi ve lider ile puanını eşitledi. Şampiyonluk son maça kalırken, bu başarıda en büyük pay ise teknik direktör Fatih Terim'in... İşte Galatasaray'ın başarısının 4 sırrı ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 08:18
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

'la berabere kaldığı haftada 'ın 6 puan gerisine düşen Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve artık zirvenin ortağı. Şampiyonluk hesapları yapmaya başlayan sarı-kırmızılı takımın bu başarısında en büyük pay Fatih Terim'in... Sabah'ın haberine göre; İşte perde arkasında yaşananların detayları:

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

1- 'in "Şereflerini ve haysiyetlerini hatırlamalılar" dediği futbolcularla 14 Nisan'da fotoğraf çektiren , o tarihten beri tesise gitmedi. Seçim sürecinden takımının olumsuz etkilenmesini istemeyen Terim, Florya'nın kapılarını herkese kapadı ve oyuncularıyla baş başa kaldı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

2- maçından sonra "6'da 6 yaparsak ben şampiyon olacağımıza inanıyorum, siz de inanın" diyen İmparator, disiplinsiz davranan Feghouli'yi sildi ve son 5 haftada 1 dakika bile süre vermedi.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

3- ve Fenerbahçe'nin puan kayıplarını öngören Fatih Terim, saha içine konsantre olduğu bu dönemde kulübeden skor getiren hamlelerde bulundu. Mohamed Antalya ve Denizli'de, maçında, Arda Beşiktaş derbisinde oyuna girip kritik goller attı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rakiplerinin kimyasını bozdu! İşte başarının 4 sırrı

4- derbisi öncesinde "Kaybedersek alkışlarız" sözüyle rakibini rehavete sokan Terim, Türk Telekom Stadı'nda yanına gittiği Sergen Yalçın'ı kendinden emin tavırlarıyla dev maç başlamadan mağlup etti. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilgilerine şaşırmayan sarı-kırmızılı yetkililer, ''Fatih Hoca finalleri oynamayı biliyor. Şampiyonluğa giden bu süreçte rakiplerin kimyasını bozdu. Artık avantaj bizde'' yorumlarını yapıyor.

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