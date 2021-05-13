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Son dakika haberi: görevden kaçmadı

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da devre arasında takıma katılan görevden hiç kaçmadı. Mısırlı golcü sakat sakat çıktığı maçta 2 gol attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberi: Mostafa Mohamed görevden kaçmadı
'ın devre arasında kadrosuna kattığı fark yaratmaya devam ediyor. Ayağının tozuyla çıktığı 5 maçta 5 gol atarak dikkatleri ü zerine çeken Mısırlı futbolcu, kısa bir duraklama dönemi yaşasa da maçıyla kendini yeniden hatırlattı. FALCAO sakatlıklarını bahane ederek birçok maçta oynamak istemezken derbisinde ağır bir darbe alan ve sezonu kapattığı ifade edilen Mısırlı golcü, Denizli maçının kadrosunda aldı. Hiç idmansız çıktığı karşılaşmada biri penaltıdan 2 gol atıp, büyük katkı yaptı.
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