Son dakika Galatasaray haberi: Başkan Mustafa Cengiz ateşledi

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kötü gidişatın ardından futbolcular için, "Haysiyet ve şereflerini hatırlamalılar" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından takımı harekete geçirdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Karagümrük beraberliğinin ardından hakemleri eleştirmiş, kendi futbolcularına da "Haysiyet ve şereflerini hatırlamalılar" hatırlatması yapmıştı. Bu sözler ortalığı karıştırırken futbolcular idmana çıkmak istememiş, Terim canlı yayında "Yumruklarımı sıkıyorum" diye cevap vermişti. Ancak ilginç bir şekilde Terim öncülüğünde kenetlenen oyuncular, o açıklamanın ardından oynanan 7 maçın 6'sını kazandı, birisinde de berabere kaldı. Aday olmayacağını açıklayan Başkan Cengiz bugünlerde sessizliğini korurken, Galatasaray ile üçüncü şampiyonluğuna koşuyor.