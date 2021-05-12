Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sert sözler!

"Karagümrük yenilgisi Beşiktaş'ta psikolojik bir çöküşü beraberinde getirdi. Maçtan sonra Sergen Yalçın'ın vücud dili ve ruh hali karamsarlık içeriyordu. Galatasaray'da Fatih Terim şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını daha önce ifade etmişti öyle de oldu. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe kaybedince Galatasaray'a mucizevi bir şampiyonluk şansı doğdu.