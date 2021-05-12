Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sert sözler!

Son dakika spor haberi: 'den - maçı öncesi sert sözler!

'in 41. haftasında , deplasmanda 'u 4-1 yenerek, sahasında 'e 2-1 yenilen 'la puanları eşitledi ve şampiyonluk ümitlerini son haftaya taşıdı. Usta spor yazarı de Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışını sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İşte Tüzemen'in o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:49
Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sert sözler!

"Karagümrük yenilgisi 'ta psikolojik bir çöküşü beraberinde getirdi. Maçtan sonra Sergen Yalçın'ın vücud dili ve ruh hali karamsarlık içeriyordu. 'da Fatih Terim şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını daha önce ifade etmişti öyle de oldu. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe kaybedince Galatasaray'a mucizevi bir şampiyonluk şansı doğdu.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sert sözler!

Fatih Terim gibi tecrübeli bir teknik adamın da bu şansı geri tepmeyeceğini düşünüyorum. Terim, karşısında oyuncularını farklı kazanma konusunda motive edecektir."

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sert sözler!

'da forma giyen eski Galatasaraylı oyuncular Umut Bulut, Adem Büyük ve Semih Kaya için sosyal medyada yapılan spekülasyon konusunda da yorumlarda bulunan , oyuncular üzerinden durumu okumanın ve onları karalamanın son derece yanlış olduğunu belirtti.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sert sözler!

"Adem Büyük, 'da bir sezon oynadı evet ama altyapısı . Adem Büyük, Beşiktaş altyapısından yetişti. Sosyal medyadaki iddialar insanları zan altında bırakıyor. Bu sezon Galatasaray'ın ile oynadığı iki maça bakalım. Malatya'daki kupa maçında Umut Bulut, Galatasaray'a gol attı. Son dakikada Luyindama'nın golüyle maç uzadı.

Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sert sözler!

Malatya'daki lig maçında da çok zorlandı ve Babel'in son anlardaki golüyle sahadan galip ayrıldı. Öküz altında buzağı aramak maalesef Türkiye'de bazı art niyetli kişilerin düşüncesi."

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