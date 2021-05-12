Son dakika spor haberi: Levent Tüzemen'den Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı öncesi sert sözler!

"Karagümrük yenilgisi Beşiktaş'ta psikolojik bir çöküşü beraberinde getirdi. Maçtan sonra Sergen Yalçın'ın vücud dili ve ruh hali karamsarlık içeriyordu. Galatasaray'da Fatih Terim şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacaklarını daha önce ifade etmişti öyle de oldu. Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe kaybedince Galatasaray'a mucizevi bir şampiyonluk şansı doğdu.
Fatih Terim gibi tecrübeli bir teknik adamın da bu şansı geri tepmeyeceğini düşünüyorum. Terim, Yeni Malatyaspor karşısında oyuncularını farklı kazanma konusunda motive edecektir."
Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski Galatasaraylı oyuncular Umut Bulut, Adem Büyük ve Semih Kaya için sosyal medyada yapılan spekülasyon konusunda da yorumlarda bulunan Levent Tüzemen, oyuncular üzerinden durumu okumanın ve onları karalamanın son derece yanlış olduğunu belirtti.