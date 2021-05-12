Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bilgilendirme! "Yeni Malatyaspor maçı öncesi..."

Son dakika spor haberi: 'dan bilgilendirme! " maçı öncesi..."

Son dakika spor haberi... Spor Toto 'in kapanış haftasında 'a konuk olacak , mücadele öncesinde resmi hesabından bir bilgilendirme yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:02 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:43
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bilgilendirme! "Yeni Malatyaspor maçı öncesi..."

'in 41. haftasında kazanıp, şampiyonluk yarışındaki rakipleri ve 'nin kaybetmesiyle kupa şansını son haftada da sürdüren , maçı öncesinde kampa girecek.

Sezon boyunca corona nedeniyle kampa girmeyen Galatasaray, bugünü izinli olarak geçirip yarın (Perşembe) 'nde kampa girecek. Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma için Galatasaray 2 günlük kamp yapmış olacak.

Resmi siteden yapılan bilgilendirme şöyle;
", Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Takımımız, saat 18.00'deki antrenmanla birlikte Cumartesi günü 'nda gerçekleşecek olan müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."

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