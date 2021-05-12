Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan bilgilendirme! "Yeni Malatyaspor maçı öncesi..."

Süper Lig'in 41. haftasında kazanıp, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybetmesiyle kupa şansını son haftada da sürdüren Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kampa girecek.

Sezon boyunca corona nedeniyle kampa girmeyen Galatasaray, bugünü izinli olarak geçirip yarın (Perşembe) Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek. Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak karşılaşma için Galatasaray 2 günlük kamp yapmış olacak.

Resmi siteden yapılan bilgilendirme şöyle;

"Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Takımımız, saat 18.00'deki antrenmanla birlikte Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek olan müsabaka öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."