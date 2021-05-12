Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed farkı! Sakat sakat forma giydi

Galatasaray deplasmanda Denizlispor'u 4-1'lik skorla mağlup ederken sahada Mostafa Mohamed şov vardı. Mücadeleye ikinci devrede dahil olan Mısırlı yıldız, Aslan'a averaj gereken maçta üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Önce kazanılan penaltıda topun başına geçti. Meşin yuvarlağı kaleci Abdulkadir'e nişanladı. Ancak VAR kontrolü sonrasında penaltı tekrar edildi. Mohamed bir kez daha beyaz noktanın başına geldi. Bu sefer hata yapmadı. Yine iyi bir penaltı kullanmasa da bu defa Denizlispor kalecisi Abdulkadir'i avlamayı başardı. Skoru 3-1'e getirdi.



MÜKEMMEL BİR PLASE YOLLADI



Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın Henry Onyekuru ile yakaladığı kontratakta rakip kaleye ok gibi fırladı. Mısırlı forvet rakibinden sıyrılarak düzgün bir plase vuruşuyla ağları havalandırdı. Farkı 3'e çıkararak Beşiktaş ile averaj farkını 2'ye indirmeyi başardı. Galatasaray, Mısırlı yıldızının golleriyle son haftaya bir hayli umutlu girdi. Son haftada ilk 11'de olması bekleniyor.



SAKAT SAKAT FORMA GİYDİ



Mostafa Mohamed'in Denizlispor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Mısırlı yıldız, Radamel Falcao sakatlanınca kadroya alındı. İlk 11'de tercih edilmedi. Ancak Cimbom'a gol gerekince Fatih Terim onu oyuna sürdü. Mostafa da attığı 2 golle Galatasaraylıların yüzünü güldürdü.



PENALTIDA TARTIŞMA ÇIKTI



Aslan'da Mostafa Mohamed kullandığı ilk penaltıyı kaçırdı. Hakem VAR'a bakıp penaltının tekrar kullanılacağını belirtti. Penaltıyı Ömer Bayram kullanmak istedi. Onyekuru da Mohamed'den Ömer'e bırakmasını istedi. İki oyuncu arasında kısa bir tartışma yaşandı.