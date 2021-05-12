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Son dakika spor haberi: 'da Mostafa Mohamed farkı! Sakat sakat forma giydi

Son dakika spor haberi: deplasmanda 'u 4-1'lik skorla mağlup ederken sahada vardı. Sakatlığı sebebiyle forma giyip giymeyeceği bile belli olmayan Mostafa kulübeden geldi. Fileleri 2 defa sarsarak şampiyonluk umutlarını artırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mostafa Mohamed farkı! Sakat sakat forma giydi

deplasmanda 'u 4-1'lik skorla mağlup ederken sahada vardı. Mücadeleye ikinci devrede dahil olan Mısırlı yıldız, 'a averaj gereken maçta üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Önce kazanılan penaltıda topun başına geçti. Meşin yuvarlağı kaleci Abdulkadir'e nişanladı. Ancak VAR kontrolü sonrasında penaltı tekrar edildi. Mohamed bir kez daha beyaz noktanın başına geldi. Bu sefer hata yapmadı. Yine iyi bir penaltı kullanmasa da bu defa Denizlispor kalecisi Abdulkadir'i avlamayı başardı. Skoru 3-1'e getirdi.

MÜKEMMEL BİR PLASE YOLLADI

Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın ile yakaladığı kontratakta rakip kaleye ok gibi fırladı. Mısırlı forvet rakibinden sıyrılarak düzgün bir plase vuruşuyla ağları havalandırdı. Farkı 3'e çıkararak ile averaj farkını 2'ye indirmeyi başardı. Galatasaray, Mısırlı yıldızının golleriyle son haftaya bir hayli umutlu girdi. Son haftada ilk 11'de olması bekleniyor.

SAKAT SAKAT FORMA GİYDİ

Mostafa Mohamed'in Denizlispor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Mısırlı yıldız, Radamel Falcao sakatlanınca kadroya alındı. İlk 11'de tercih edilmedi. Ancak Cimbom'a gol gerekince Fatih Terim onu oyuna sürdü. Mostafa da attığı 2 golle Galatasaraylıların yüzünü güldürdü.

PENALTIDA TARTIŞMA ÇIKTI

Aslan'da Mostafa Mohamed kullandığı ilk penaltıyı kaçırdı. Hakem VAR'a bakıp penaltının tekrar kullanılacağını belirtti. Penaltıyı Ömer Bayram kullanmak istedi. Onyekuru da Mohamed'den Ömer'e bırakmasını istedi. İki oyuncu arasında kısa bir tartışma yaşandı.

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