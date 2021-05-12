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Son dakika spor haberi: Galatasaray -Karagümrük maçı sonrası yaşananlarla ilgili açıklama yaptı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay, Süper Lig'in 41. haftasında 'ın sahasında Fatih Karagümrük'e mağlup olmasının ardından soyunma odası koridorlarında çıkan olaylara ilişkin bir açıklama yaptı. Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız" dedi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:11
Son dakika spor haberi: Galatasaray Beşiktaş-Karagümrük maçı sonrası yaşananlarla ilgili açıklama yaptı!

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan -Karagümrük maçının ardından Rachid Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ve Karagümrüklü futbolcu Alassane Ndao arasında yaşanan gerginlik güne damga vurmuştu.

Senegalli futbolcu, yaşanan olayın ardından Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olurken, Galatasaray'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Yusuf Günay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam Vodafone Arena'da maç bitiminde yaşanan ve spor ruhuna yakışmayan olaylar bizleri de üzdü. Sonuç ne olursa olsun fiziki müdahalenin izahı olamaz. Yapılacak soruşturma ve sonuçlarının yakın takipçisi olacağız. Bu tür olayların sahalardan silinmesi en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü konuk ettiği maçın ardından stat koridorunda arbede yaşandı. 'ta oynanan mücadele sonrası Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz ile Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndao arasında gerginlik çıktı. Ndao'nun Hakan Korkmaz'dan şikayetçi olmasının ardından, Korkmaz polisler tarafından gözaltına alındı.

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