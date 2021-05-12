Son dakika spor haberi: Buffon için Galatasaray iddiası

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Gianluigi Buffon, sezon sonu takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı.

43 yaşındaki kaleci için Galatasaray iddiası gündeme geldi.

İtalyan basının haberine göre Genoa'da oynama hayali bulunan Buffon'a Galatasaray ve Monaco'nun teklifleri olduğu iddia edildi

Paris'te yaşadığı deneyimin kendisine önemli katkısı olduğunu belirten Buffon'un yurt dışında oynamaya sıcak baktığı aktarılıyor. Fakat Buffon'un tamamen yedek kalacağı bir yapıda yer almak istemediğine de yer verilmekte.



