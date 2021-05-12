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Son dakika spor haberi: Buffon için iddiası

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda 'tan ayrılacağını açıklayan Buffon için sarı-kırmızılıların devrede olduğu iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 20:24
Son dakika spor haberi: Buffon için Galatasaray iddiası

takımlarından 'ta forma giyen , sezon sonu takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı.

43 yaşındaki kaleci için iddiası gündeme geldi.

basının haberine göre 'da oynama hayali bulunan Buffon'a Galatasaray ve 'nun teklifleri olduğu iddia edildi

'te yaşadığı deneyimin kendisine önemli katkısı olduğunu belirten Buffon'un yurt dışında oynamaya sıcak baktığı aktarılıyor. Fakat Buffon'un tamamen yedek kalacağı bir yapıda yer almak istemediğine de yer verilmekte.


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