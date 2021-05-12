Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan Denizlispor maçı sonrası paylaşım! "Cumartesi hayali..."

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada Denizlispor'u 4-1 yenen Galatasaray, son maçlar öncesi şampiyonluk umudunu korudu. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu Arda Turan, deplasmandan dönüşte dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İstanbul'a dönen Arda Turan Instagram hikayesinde, evinin anahtarlarını tesislerde unuttuğunu belirterek, "Maçtan dönmüş... Anahtarlarını tesiste unutmuş... Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan, arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" ifadelerini kullandı.