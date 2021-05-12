Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan Denizlispor maçı sonrası paylaşım! "Cumartesi hayali..."

Son dakika spor haberi: 'dan maçı sonrası paylaşım! "Cumartesi hayali..."

Son dakika haberleri... 'in 41. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yukatel 'u 4-1 yenen Galatasaray, şampiyonluk için umutlandı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli oyuncusu , 'a dönüşünde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:47
Son dakika spor haberi: Arda Turan'dan Denizlispor maçı sonrası paylaşım! "Cumartesi hayali..."

'de ve 'nin mağlup olduğu haftada 'u 4-1 yenen , son maçlar öncesi şampiyonluk umudunu korudu. Sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcusu , deplasmandan dönüşte dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'a dönen Arda Turan Instagram hikayesinde, evinin anahtarlarını tesislerde unuttuğunu belirterek, "Maçtan dönmüş... Anahtarlarını tesiste unutmuş... Çocukları ve eşi uyanmasın diye zile basmayan, arabada cumartesi hayali kuran Arda yoklaması alırım" ifadelerini kullandı.

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