Mohamed’i kaybedemezdim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mostafa Mohamed'in tekrarlanan penaltısı sonrası yeniden Mısırlı yıldızın atışı kullanmasını istediğini söyledi. Tecrübeli hoca, "Yaşamak cesurların hakkı. Penaltıyı yeniden atmasını ben istedim. Çünkü bir futbolcuyu kaybedeceğime bir penaltı kaybetmeyi tercih ederim. Mostafa Mohamed'i kaybetmemek, birçok şeyi kaybetmekten daha önemli. O da gollerini attı. Çok sevindim. Kendisi ileriki yıllarda bize daha çok katkı verecektir buna inanıyorum" ifadelerini kullandı.