Mayıs geldi böyle oldu

Galatasaray mucizevi bir şampiyonluğa doğru koşuyor. Sarı- kırmızılı ekip, sezon boyunca yaşanan tüm sıkıntılara karşılık Atatürk Stadı'nda Denizlispor'u 4-1 yendi ve Beşiktaş'la puan farkını eşitledi. Cimbom'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada Halil, 35. dakikada penaltıdan Ryan Babel ile biri penaltıdan olmak üzere 86. ve 89. dakikalarda Muhammed'den geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 62. dakikada Recep Niyaz kaydetti. Öte yandan Emre Akbaba ise 42. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çeviremedi. Hugo Rodallega, 85'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



3 FARK GEREKİYOR



Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Galatasaray, 81 puana yükseldi ve lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. Cumartesi akşamı Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Cimbom, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde olması nedeniyle ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip... Galatasaray'ın 'Mayıslar bizimdir' sloganını bir kez daha gerçekleştirebilmesi için Beşiktaş'ın puan kaybetmesi ya da kazanması halinde 3 gol farkını bulması gerekiyor.