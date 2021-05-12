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Mayıs geldi böyle oldu

‘Mayıslar bizimdir’ sloganı ile nam salan sarı-kırmızılı takım, tüm sorunlarına rağmen ligde 5’te 5 yaptı. Şampiyonluk şansını son haftaya taşımasını bildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Mayıs geldi böyle oldu

mucizevi bir şampiyonluğa doğru koşuyor. Sarı- kırmızılı ekip, sezon boyunca yaşanan tüm sıkıntılara karşılık 'nda 'u 4-1 yendi ve 'la puan farkını eşitledi. 'a galibiyeti getiren goller, 22. dakikada , 35. dakikada penaltıdan ile biri penaltıdan olmak üzere 86. ve 89. dakikalarda 'den geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 62. dakikada kaydetti. Öte yandan ise 42. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çeviremedi. , 85'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

3 FARK GEREKİYOR

Ligde üst üste 5. galibiyetini alan Galatasaray, 81 puana yükseldi ve lider Beşiktaş ile puanını eşitledi. Cumartesi akşamı 'u konuk edecek. Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Cimbom, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde olması nedeniyle ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip... Galatasaray'ın 'Mayıslar bizimdir' sloganını bir kez daha gerçekleştirebilmesi için Beşiktaş'ın puan kaybetmesi ya da kazanması halinde 3 gol farkını bulması gerekiyor.

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