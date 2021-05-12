İmparator ‘400’ dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşamki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. Süper Lig maçına çıktı. Tecrübeli hoca takımının başında 252. galibiyetini almayı başardı. Deneyimli teknik adam diğer maçlardan 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrılmıştı.

EN BÜYÜK HATIRAM OLACAK

İmparator Terim, 400. maçına çıkmasını şöyle yorumladı: "Kariyerimdeki 400 maça çok da büyük başarılar sığdırmak, herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en büyük hatıra. Rakamlar önümüze gelince, ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Allah'a şükür ki galibiyetler fazla."