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İmparator ‘400’ dedi

 Teknik Direktörü , dün akşamki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. maçına çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:12
İmparator ‘400’ dedi

Teknik Direktörü , dün akşamki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı ekibin başındaki 400. maçına çıktı. Tecrübeli hoca takımının başında 252. galibiyetini almayı başardı. Deneyimli teknik adam diğer maçlardan 91 beraberlik ve 57 mağlubiyetle ayrılmıştı.

EN BÜYÜK HATIRAM OLACAK

İmparator Terim, 400. maçına çıkmasını şöyle yorumladı: "Kariyerimdeki 400 maça çok da büyük başarılar sığdırmak, herhalde Türk futboluna, aileme, sevenlerime bırakacağım en büyük hatıra. Rakamlar önümüze gelince, ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Allah'a şükür ki galibiyetler fazla."

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