İkisi de kaybeder!

Galatasaray'ın başarılı ismi Arda Turan, Denizli karşısında şampiyonluk ümitlerini korudukları için mutlu olduklarını kaydetti. Maçlar öncesi Fatih Terim ile yaptıkları sohbeti paylaşan yıldız futbolcu, "Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. O da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Gurur duyulacak bir iş yaptık. Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda" diye konuştu. Arda, Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili, "Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. Malatya iyi bir takım. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Galatasaray sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek" ifadesini kullandı. Yeni Malatya maçıyla bir şampiyonluk daha yaşamayı çok istediklerini sözlerine ekledi.