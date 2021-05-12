Haberler Galatasaray İkisi de kaybeder!

İkisi de kaybeder!

Kaptan , Terim’in maç öncesi ve ’nin kaybedeceğini söylediğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
İkisi de kaybeder!

'ın başarılı ismi , karşısında şampiyonluk ümitlerini korudukları için mutlu olduklarını kaydetti. Maçlar öncesi ile yaptıkları sohbeti paylaşan yıldız futbolcu, "Hocamıza dedim ki, 'Hava ne güzel, tam mayıs' dedim. O da, 'Merak etme, ikisi de kaybeder' dedi. Gurur duyulacak bir iş yaptık. Her şeyden önce Galatasaraylı olmak çok güzel. Başka bir şey hayatımızda" diye konuştu. , maçıyla ilgili, "Biz Galatasaray'a yakışır şekilde oynayacağız. Zor bir rakip olacak. iyi bir takım. İnanmadığımız hiçbir şeyi taraftarımıza söylemedik. Galatasaray sağına soluna bakmadan gerekli skoru alır. Cumartesi ne olur bilmiyorum. Hayat gösterecek" ifadesini kullandı. maçıyla bir şampiyonluk daha yaşamayı çok istediklerini sözlerine ekledi.

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