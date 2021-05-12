Finali yaparız

İNANDIĞIMI SÖYLEDİM
Takım kaptan Arda Turan'ın, "Hocamız bize rakiplerin puan kaybedeceğini söyledi. Bizim de kazanacağımıza inandığını ifade etti" demecine açıklık getiren İmparator, "Bu sezon son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz çok sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim. İnşallah sonu çok iyi biter. Finali Ali Sami Yen'de, çok iyi bir takımla oynayacağız. İnşallah onu da kazanırız ve ipi göğüsleriz" diye konuştu.