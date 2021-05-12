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Finali yaparız

“Hiçbir zaman vazgeçmedik. Finali ’de, çok iyi bir takımla oynayacağız. İnşallah onu da kazanırız sonu çok iyi biter ve ipi göğüsleriz.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Finali yaparız
Teknik Direktörü , maç sonunda şampiyonluk mesajı verdi. İmparator, "Böyle bir finalle karşılaştım mı bilmiyorum, biraz fazla olunca karıştırıyorum bazen. Son bölüme müthiş giriliyor. Daha önce söylemiştim her an her şey olabilir. İnşallah şampiyon oluruz. Mesele şu ben, teknik heyetim ve oyuncularım hiçbir zaman bırakmadık. Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. İnşallah sonu çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum. Çok sıkıntı yaşadık" dedi.

İNANDIĞIMI SÖYLEDİM

Takım kaptan 'ın, "Hocamız bize rakiplerin puan kaybedeceğini söyledi. Bizim de kazanacağımıza inandığını ifade etti" demecine açıklık getiren İmparator, "Bu sezon son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz çok sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. 'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim. İnşallah sonu çok iyi biter. Finali 'de, çok iyi bir takımla oynayacağız. İnşallah onu da kazanırız ve ipi göğüsleriz" diye konuştu.
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