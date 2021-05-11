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Son dakika spor haberi: maçının formalarını açıkladı

Son dakika haberleri... 'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, 'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım maça turuncu formalarıyla çıkacak. ( haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 14:07
Son dakika spor haberi: Galatasaray Denizlispor maçının formalarını açıkladı

'in 41. haftasında , deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Yukatel 'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın, maça çıkacağı formaları belli oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız bu akşam turuncu forma ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek" denildi.

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