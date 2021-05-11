Son dakika spor haberi: Galatasaray Denizlispor maçının formalarını açıkladı

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Yukatel Denizlispor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın, maça çıkacağı formaları belli oldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız bu akşam turuncu forma ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek" denildi.