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Son dakika GS haberleri | İşte Galatasaray maçındaki penaltı anı!

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda 'un konuğu oldu. Mücadelenin 33. dakikasında Denizlispor'dan Muhammet, Babel ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokundu ve penaltı kararı çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 21:25
Son dakika GS haberleri | İşte Denizlispor Galatasaray maçındaki penaltı anı!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında Babel'in ceza sahasına girmeye çalıştığı anda Denizlispor'un sağ beki Muhammet topa eli ile müdahale etti ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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