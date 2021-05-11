HaberlerGalatasaraySon dakika GS haberleri | İşte Denizlispor Galatasaray maçındaki penaltı anı!
Son dakika GS haberleri | İşte Denizlispor Galatasaray maçındaki penaltı anı!
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray deplasmanda Denizlispor'un konuğu oldu. Mücadelenin 33. dakikasında Denizlispor'dan Muhammet, Babel ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokundu ve penaltı kararı çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 33. dakikasında Babel'in ceza sahasına girmeye çalıştığı anda Denizlispor'un sağ beki Muhammet topa eli ile müdahale etti ve hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.