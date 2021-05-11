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Göreve hazırız

Genel kurula 80 kişilik bir ekiple hazırlandıklarını belirten Elmas, sorunları tespit edip, çözümler ürettiklerini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50
Göreve hazırız
Başkan adaylığını açıklayan , ekibiyle uzun süredir çalıştıklarını ve tespit ettikleri sorunlar için çözüm ürettiklerini söyledi. 80 kişilik bir ekip oluşturduklarını belirten Elmas, "Her hafta toplantılar yaptık, ciddi sorunları tespit ettik, çözümler ürettik. 'ın geleceğini kurtarmak ve problemlerini çözmek için ekibimizle tamamen hazırız" diye konuştu. "Teknik direktör konusunda tercihim çok net" diyen ve ile mutlaka devam etmek istediğini kaydeden Burak Elmas, ancak seçim süreci nedeniyle kendisiyle henüz bir görüşmeleri olmadığını kaydetti.

YENİLİKÇİ VE VİZYONERİZ
Burak Elmas'ın listesinde yer alan Yönetim Kurulu Başkanı , Galatasaray'ı eski parlak günlerine döndürmek istediklerini söyledi. Telli, "Yenilikçi, vizyoner ve farklı bakış açılarımız ile çalışıp Galatasaray'ımızı layık olduğu üstün başarılara taşımak için durmadan çalışacağız" diye konuştu.
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