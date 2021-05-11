Göreve hazırız

Başkan adaylığını açıklayan Burak Elmas, ekibiyle uzun süredir çalıştıklarını ve tespit ettikleri sorunlar için çözüm ürettiklerini söyledi. 80 kişilik bir ekip oluşturduklarını belirten Elmas, "Her hafta toplantılar yaptık, ciddi sorunları tespit ettik, çözümler ürettik. Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak ve problemlerini çözmek için ekibimizle tamamen hazırız" diye konuştu. "Teknik direktör konusunda tercihim çok net" diyen ve Fatih Terim ile mutlaka devam etmek istediğini kaydeden Burak Elmas, ancak seçim süreci nedeniyle kendisiyle henüz bir görüşmeleri olmadığını kaydetti.
YENİLİKÇİ VE VİZYONERİZ
Burak Elmas'ın listesinde yer alan TT Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli, Galatasaray'ı eski parlak günlerine döndürmek istediklerini söyledi. Telli, "Yenilikçi, vizyoner ve farklı bakış açılarımız ile çalışıp Galatasaray'ımızı layık olduğu üstün başarılara taşımak için durmadan çalışacağız" diye konuştu.