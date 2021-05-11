Haberler Galatasaray Denizlispor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "İpi göğüsleriz inşallah"

- maçı sonrası 'den şampiyonluk yorumu! "İpi göğüsleriz inşallah"

'in 41. haftasında , deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu. Terim, "Böyle bir finalle karşılaştım mı bilmiyorum, biraz fazla olunca karıştırıyorum bazen. İpi göğüsleriz inşallah." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 23:05
Denizlispor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "İpi göğüsleriz inşallah"

'in 41. haftasında , deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. İnşallah sonu çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum.

Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. 'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim.

Böyle bir finalle karşılaştım mı bilmiyorum, biraz fazla olunca karıştırıyorum bazen. İpi göğüsleriz inşallah.

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