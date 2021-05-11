Denizlispor - Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'den şampiyonluk yorumu! "İpi göğüsleriz inşallah"

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

Vazgeçmeyeceğimizi her zaman söyledik. Vazgeçmedik. İnşallah sonu çok iyi biter. Vazgeçmeme duygusunu her oyuncuma aşıladığımızı düşünüyorum.

Son dakikada yediğimiz gollerle 9 puan kaybettik. 11 maçı 10 kişi oynadık. Biz baya sıkıntılar çektik. Ona rağmen biz buradayız. Bugün mesela penaltı pozisyonları, olmuyor. Arda'ya da diğer arkadaşlarıma da inandığım şeyleri söyledim.

Böyle bir finalle karşılaştım mı bilmiyorum, biraz fazla olunca karıştırıyorum bazen. İpi göğüsleriz inşallah.