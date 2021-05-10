Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Son 5-6 yılda nefes nefese sezon finallerini biz Süper Lig'de çok izledik ama bu yıl pandeminin de belki etkisi ile İspanya ve Fransa da bizim gibi tahmini zor bir sezon finali yaşıyor. İspanya'da A.Madrid, Barcelona ve Real Madrid arasındaki yarış, Fransa'da Burak, Yusuf ve Zeki'li Lille ile takipçisi PSG arasındaki yarış..