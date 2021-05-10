Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Son dakika spor haberleri: 'ın planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

'in 40. haftasında oynanan kritik derbide 'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk şansını son 2 maça taşıyan 'da hesaplar yapılmaya başlandı. Spor Müdürü da köşesinde Galatasaray'ın zirve planını anlattı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:51
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Son 5-6 yılda nefes nefese sezon finallerini biz 'de çok izledik ama bu yıl pandeminin de belki etkisi ile İspanya ve Fransa da bizim gibi tahmini zor bir sezon finali yaşıyor. İspanya'da A.Madrid, Barcelona ve Real Madrid arasındaki yarış, Fransa'da Burak, Yusuf ve Zeki'li Lille ile takipçisi PSG arasındaki yarış..

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Ve İstanbul'un 3 büyüklerinin bitime 180 dakika kala verdikleri mücadele... , "Biz buradan şampiyonluğu vermeyiz" derken Fenerbahçe ve cephesinden "Biz bitti demeden bitmez" haykırışı yükseliyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

BEŞİKTAŞ AYAĞA KALKAR
'ın kalan 2 maçı Fenerbahçe'ninkilerden daha zorlu değil.. Karagümrük'ü ilk yarıda farklı yendiler.. orta sahasının Beşiktaş'a kurduğu üstünlüğü kimse Karagümrük'ten beklemesin. Elbette Atiba'nın yokluğu önemli. Ama derbiden 72 saat sonra Beşiktaş evinde kazanıp ayağa kalkar..

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Sivas 17 maçtır kaybetmiyor. Max Gradel gibi önemli bir oyuncuları var. Rıza Çalımbay formda.. Fakat ne olursa olsun Fenerbahçe 90+6'da kazanıp son nefese kadar yarışın içinde kalacağını adeta haykırdı.. Ve şimdi Sivas'ın bu serisine son verebilirler. Son maçının da tehlike hattındaki Kayseri ile olduğunu unutmamak lazım.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

ASLAN FARK İSTER
Derbi fatihi , küme düşen Denizlispor karşısında sadece 3 puan değil, olası 3 puan kaybında ile arasındaki 6 gollük averajı kapatmak için de farklı kazanmak isteyecektir.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Son maçı da hedefine ulaşmış Malatyaspor ile… 16 günde 5 maça çıkan bu takımlar sezon finalini de 7 günde 3 maçla yapıyorlar. Herkes yorgun, herkeste duygu yoğunluğu tavan yapmış durumda.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu rakiplerine ayar verirken, "Buradan kulüpleri uyarıyoruz. Sakın ama sakın, rakipleri ve hakemleri baskı altına almaya çalışmasınlar. Yoksa tepkimiz çok büyük olur, altından kalkamazlar" ifadesini kullandı. Açık bir tehdit bu.. "Kimse konuşmasın" diyor özetle...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Bu süreçte yapılacak psikolojik savaşların kimseye faydası olmaz.. Biz konuşmuyoruz deyip her gün demeç vermek de bir algıdır.. Sonuç itibariyle fizik olarak ayakta kalan, bu stresle baş eden, ipi göğüsleyecektir.. Şu anki tablo itibariyle de tüm ipler 'ın elindedir..

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