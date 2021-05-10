Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Beşiktaş planını açıkladı! Bunu yapacaklar...

Son 5-6 yılda nefes nefese sezon finallerini biz Süper Lig'de çok izledik ama bu yıl pandeminin de belki etkisi ile İspanya ve Fransa da bizim gibi tahmini zor bir sezon finali yaşıyor. İspanya'da A.Madrid, Barcelona ve Real Madrid arasındaki yarış, Fransa'da Burak, Yusuf ve Zeki'li Lille ile takipçisi PSG arasındaki yarış..
Ve İstanbul'un 3 büyüklerinin bitime 180 dakika kala verdikleri mücadele... Beşiktaş, "Biz buradan şampiyonluğu vermeyiz" derken Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden "Biz bitti demeden bitmez" haykırışı yükseliyor.
BEŞİKTAŞ AYAĞA KALKAR
Beşiktaş'ın kalan 2 maçı Fenerbahçe'ninkilerden daha zorlu değil.. Karagümrük'ü ilk yarıda farklı yendiler.. Galatasaray orta sahasının Beşiktaş'a kurduğu üstünlüğü kimse Karagümrük'ten beklemesin. Elbette Atiba'nın yokluğu önemli. Ama derbiden 72 saat sonra Beşiktaş evinde kazanıp ayağa kalkar..