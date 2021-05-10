Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao imzayı attı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş derbisinde Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Marcao Teixeira sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon Fatih Terim'in Muslera ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan başarılı futbolcu, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı.

Yeniden aday olmayacağını açıklayan Mustafa Cengiz son icraatı olarak Brezilyalı stoperle yeni anlaşma yaptı ve gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar 2 yıl daha uzatıldığı öğrenildi.