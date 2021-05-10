Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao imzayı attı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberleri: 'da imzayı attı! İşte sözleşme detayları

'da Fernando 'nın ardından yıldız stoper ile de sözleşme yenilendi. 24 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024’e kadar uzatıldığı öğrenildi... Yıllık 800 bin euro’luk ücretine de yüzde 50 zam yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao imzayı attı! İşte sözleşme detayları

derbisinde formasıyla 100. maçına çıkan Teixeira sahanın yıldızlarındandı. Bu sezon 'in ile birlikte yedek bırakmadığı iki oyuncudan biri olan başarılı futbolcu, 40 maçta sergilediği performansın ödülünü aldı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao imzayı attı! İşte sözleşme detayları

Yeniden aday olmayacağını açıklayan son icraatı olarak Brezilyalı stoperle yeni anlaşma yaptı ve gelecek sezon bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar 2 yıl daha uzatıldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao imzayı attı! İşte sözleşme detayları

800 bin Euro ile sarı-kırmızılı takımın en az kazanan isimlerinden olan 'nun garanti ücretine yüzde 50 zam yapıldı. Yeni sezonda 1.2 milyon euro kazanacak 24 yaşındaki solak stopere ayrıca performans bonusları da ödenecek

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Marcao imzayı attı! İşte sözleşme detayları

Cengiz bu hamleyle yeni gelecek yönetimi de rahatlattı. Yaz transfer döneminde 'ya önemli teklifler bekleyen cephesinin, 2024'e kadar uzatılan sözleşme sayesinde eli güçlenmiş oldu.

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