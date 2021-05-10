Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim parolayı belirledi: Son ana kadar!

Son dakika haberleri | 'da parolayı belirledi: Son ana kadar!

'de 'ı 3-1 mağlup eden , ikili averajı da almaya çok yaklaşmıştı. Beşiktaş ile puan farkını 3'e indiren , siyah-beyazlıların son iki haftada en az bir mağlubiyet almasını bekleyecek ve bir yandan da averaj hesapları yapacak. Teknik direktör bu olumsuzluklara rağmen parolasını belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'da Fatih Terim parolayı belirledi: Son ana kadar!

'da şampiyonluk ümitleri tazelendi. Sarı-kırmızılılar dev derbide üstün bir oyunla lider 'ı mağlup ederek puan farkını 3'e düşürdü. Kalan 2 haftaya 'nin 1, Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde giren , maçlarını kazanıp beklemeye geçecek. Cimbom, kalan 2 haftada rakiplerine göre zorluk derecesi düşük karşılaşmalara çıkacak. Küme düşen ve son sırada bulunan 'a Salı günü konuk olacak Galatasaray, ardından cumartesi günü evinde 'u ağırlayacak. Terim'in öğrencileri bu maçlardan 6 puan ve yüksek gol averajıyla ayrılmaya çalışacak.

RAKİPLERİN MAÇLARI ZOR

Sarı-kırmızılıları umutlandıran bir diğer unsur rakiplerin çıkacağı maçların zor olması. Lider Beşiktaş, ligin ayağa en iyi top oynayan takımlarından 'le ve çok hızlı hücuma çıkan ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise 17 maçtır yenilmeyen 'la ve kümede kalma savaşı veren ile mücadele edecek. Beşiktaş maçı sonrası futbolcularını kutlayan Terim'in, "Önemli bir galibiyet aldık. Son ana kadar devam edeceğiz. Sırada maçı var. Bol gollü bir galibiyet almalıyız. Rakiplerimizin puan kaybedeceğine inanıyorum" dediği öğrenildi.

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