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Son dakika haberleri | 'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

'de şampiyonluğu kovalayan , bir yandan da gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, devre arasında ekiplerinden 'e kiraladığı 'den dev bir gelir bekliyordu. Ancak Diagne'nin takımı , karşısında yenilerek lige veda etti ve zorunlu satın alma opsiyonu devre dışı kaldı. İşte Galatasaray'ın kaçırdığı dev rakam ve yol haritası...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:29 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:33
Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

'dan devre arasında Albion'a kiralanan , performansıyla 'de adından söz ettirmeyi başardı. , 'e 3-1 kaybederek bir alt lige düştü. Mbaye Diagne'nin hangi takıma transfer olacağı da netleşti.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

Albion dün akşam 'e 3-1 yenilerek küme düştü. 'dan devre arasında 'ya kiralanan 'nin de gelecek sezon planlaması ortaya çıktı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

SATIN ALMA OPSİYONU DEVRE DIŞI KALDI

Albion'un küme düşmesiyle Diagne'nin satın alma opsiyonu devre dışı kaldı. Eğer kümede kalmayı başarsaydı Diagne'nin bonservisi zorunlu olarak satın alınacaktı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

Albion'a geldiği günden beri performansıyla adından söz ettiren Diagne takımı küme düşmesine rağmen ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

'da yer alan habere göre , için transfer görüşmelerine başlayacak. Brighton menajeri da Diagne için olumlu ifadeler kullandı. Senegalli golcünün 'daki performansından etkilenen Potter'ın Diagne'yi transfer listesine eklediği öğrenildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

CRYSTAL PALACE İSTİYOR

Ayrıca ekiplerinden 'ın da Diagne için girişimde bulunacağı ifade edildi. 'ın Diagne'den büyük bir gelir beklediği belirtildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

, Albion'un küme düşmesiyle birlikte 'a geri dönecek. Satın alma opsiyonunun devre dışı kalmasıyla Senegalli futbolcu Sarı Kırmızılı takımın sezon öncesi kampına katılacak.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

KAÇAN PARA 6 MİLYON STERLIN

Albion'a 1.4 milyon Sterline yarım sezonluğuna kiralanan ve 6 milyon sterlin satın alma opsiyonu bulunan için 'ın en az 5 milyon sterlin gelir beklediği iddia edildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

TERİM, DIAGNE'Yİ İSTEMİYOR

Kadrosunda Mostafa Mohamed ve Falcao gibi isimler bulunan, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak için Brentford ile görüşmelerini sürdüren 'da teknik direktör Fatih Terim'in Diagne'yi gelecek sezon kadroda düşünmediği belirtildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

'nin Fatih Terim'in oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle gönderildiği ve Senegalli golcünün de 'de forma giymek istediği belirtildi.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

15 MAÇTA 3 GOL ATIP 2 ASİST YAPTI

, devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Albion'da 15 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. menajer Sam Allardyce da Diagne'ye övgüler yağdırmıştı.

Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

Milliyet'te yer alan habere göre Sam Allardyce, için "Diagne'nin gerçek bir golcü olduğu çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Sam Allardyce, maçı öncesi istifa konusunda da açıklama yaparak "Burada kalmak istiyorum ama kulübün kararına da saygılıyım." demişti.

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