Son dakika GS haberleri | Galatasaray'a Diagne'den kötü haber! İşte kaçan para

Mbaye Diagne 'nin Fatih Terim'in oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle gönderildiği ve Senegalli golcünün de Premier Lig 'de forma giymek istediği belirtildi.

Mbaye Diagne , devre arasında kiralık olarak transfer olduğu West Bromwich Albion'da 15 maçta 3 gol atıp 2 asist yaptı. WBA menajer Sam Allardyce da Diagne'ye övgüler yağdırmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre Sam Allardyce, Mbaye Diagne için "Diagne'nin gerçek bir golcü olduğu çok açık" ifadelerini kullanmıştı. Sam Allardyce, Arsenal maçı öncesi istifa konusunda da açıklama yaparak "Burada kalmak istiyorum ama kulübün kararına da saygılıyım." demişti.