Haberler Galatasaray Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Son dakika haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! ...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan 'ın hedefinde dünyaca ünlü bir yıldız vardı. forması giyen ile ilgilenen , transferi bitirmekte kararlıydı. Alman yıldızın transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:37
Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

'de bitime 2 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdüren 'da hareketli saatler yaşanıyor.

Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Geçtiğimiz hafta 'nda oynanan derbide 'ı mağlup ederek moral depolayan sarı-kırmızılılarda yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen 'da 'nın ayrılığı sonrası gözler transferine çevrildi.

Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

'ın bu bölge için devi forması giyen ve takımıyla olan sözleşmesi sona eren ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülmüştü.

Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

'un sezon sonunda Alman futbolcuyla sözleşme imzalayacağı konuşulurken, Draxler'den sarı-kırmızılıları üzen bir haber geldi.

Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

PSG DRAXLER'İN SÖZLEŞMESİNİ UZATIYOR

L'Equipe'de yer alan habere göre Paris Saint-Germain, 'in sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

ekibinin sözleşmesi sezon sonunda biten 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık yeni mukavele imzalayacağı öğrenildi.

Son dakika GS haberleri | Draxler transferinde flaş gelişme! Galatasaray...

Bu sezon ile 32 maçta görev alan , 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA