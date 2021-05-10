Saracchi formayı kaptı

Derbiye kadar oynanan son 3 maçta formasını Ömer Bayram’a kaptıran Marcelo Saracchi, Beşiktaş karşısında çok etkiliydi. Siyah-beyazlıların etkili ikilisi Rosier ve Ghezzal’i durduran Uruguaylı sol bek, harika futboluyla göze girdi. 23 yaşındaki futbolcu Denizli deplasmanında da oynayacak.
Derbiye kadar oynanan son 3 maçta formasını Ömer Bayram'a kaptıran Marcelo Saracchi, Beşiktaş karşısında çok etkiliydi. Siyah-beyazlıların etkili ikilisi Rosier ve Ghezzal'i durduran Uruguaylı sol bek, harika futboluyla göze girdi. 23 yaşındaki futbolcu Denizli deplasmanında da oynayacak.