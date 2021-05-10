Haberler Galatasaray Radamel Falcao'da Brezilya derbisi

'da derbisi

maçında bir gol atan ve sakatlığının ardından hızlı bir dönüş yapan , 'da aranan isim haline geldi. Brezilya'dan UOL'a göre, ülkenin en önemli iki takımı ve , Kolombiyalı oyuncunun transferi için devreye girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Radamel Falcao'da Brezilya derbisi

maçında bir gol atan ve sakatlığının ardından hızlı bir dönüş yapan , 'da aranan isim haline geldi. Brezilya'dan UOL'a göre, ülkenin en önemli iki takımı ve , Kolombiyalı oyuncunun transferi için devreye girdi. Palmeiras ve Flamengo'nun sözleşme maliyetlerini düşürmek adına 'a müzakere teklif ettikleri ve oldukça sıcak karşılandıkları iddia edildi.

Hem hem de ekipleri, Falcao'yu 'ye gelmeden önce de istemiş ancak yıldız futbolcu, Galatasaray'ı tercih etmişti.

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