Mostafa çok zor

Beşiktaş maçında oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed, bitiş düdüğünün ardından sahayı sedyeyle terk etmişti. Ayak bileğine darbe alan Mısırlı forvetin Denizlispor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlayan Mostafa Mohamed, son 3 lig karşılaşmasında suskun kaldı.
Beşiktaş maçında oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed, bitiş düdüğünün ardından sahayı sedyeyle terk etmişti. Ayak bileğine darbe alan Mısırlı forvetin Denizlispor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlayan Mostafa Mohamed, son 3 lig karşılaşmasında suskun kaldı.