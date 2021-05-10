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Mostafa çok zor

maçında oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed, bitiş düdüğünün ardından sahayı sedyeyle terk etmişti. Ayak bileğine darbe alan Mısırlı forvetin Denizlispor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlayan Mostafa Mohamed, son 3 lig karşılaşmasında suskun kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Mostafa çok zor
maçında oyuna sonradan giren Mostafa Mohamed, bitiş düdüğünün ardından sahayı sedyeyle terk etmişti. Ayak bileğine darbe alan Mısırlı forvetin Denizlispor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Galatasaray kariyerine fırtına gibi başlayan Mostafa Mohamed, son 3 lig karşılaşmasında suskun kaldı.
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