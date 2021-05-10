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Gedson’la 1 yıl daha

Terim, Rui Costa’dan bir ricada daha bulunacak. Portekizli orta sahanın kalmasını isteyecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Gedson’la 1 yıl daha
Derbinin kahramanı , taraftarların sevgilisi oldu… Tutuk başladığı kariyerinde hızlı bir şekilde göze giren 22 yaşındaki yıldızın takımda gelecek sezon da kalması isteniyor. Devre arasında büyük uğraşlarla 'dan 6 aylığına kiralanan yıldız orta saha için Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisi Direktörü Rui Costa ile özel bir görüşme yapmıştı. İmparator, sezon bitiminde takımın başında kalmasa bile Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda yeniden ricada bulunacağı öğrenildi. Taraftarların çok istediği Gedson, maçında yaptığı asistin dışında basmadık yer bırakmamıştı. Terim, Rui Costa'dan
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