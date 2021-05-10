Gedson’la 1 yıl daha

Derbinin kahramanı Gedson Fernandes, taraftarların sevgilisi oldu… Tutuk başladığı Galatasaray kariyerinde hızlı bir şekilde göze giren 22 yaşındaki yıldızın takımda gelecek sezon da kalması isteniyor. Devre arasında büyük uğraşlarla Benfica'dan 6 aylığına kiralanan yıldız orta saha için Teknik Direktör Fatih Terim, eski öğrencisi Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile özel bir görüşme yapmıştı. İmparator, sezon bitiminde takımın başında kalmasa bile Galatasaray'ın menfaati doğrultusunda yeniden ricada bulunacağı öğrenildi. Taraftarların çok istediği Gedson, Beşiktaş maçında yaptığı asistin dışında basmadık yer bırakmamıştı. Terim, Rui Costa'dan