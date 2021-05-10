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Galatasaraylı 'e EURO 2020 müjdesi! De Boer resmen açıkladı

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların Hollandalı yıldızı , Beşiktaş maçında attığı golle kritik maçlarda ne denli önemli roller üstlenebileceğini göstermiş, ilerleyen yaşına karşın performansıyla göz doldurmuştu. Maç sonrası Teknik Direktörü De Boer, Ryan Babel'in EURO 2020 kadrosuna alınıp alınmayacağına dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 18:25
Galatasaraylı Ryan Babel'e EURO 2020 müjdesi! De Boer resmen açıkladı

'ın Hollandalı yıldızı , Beşiktaş maçında attığı gol sonrası büyük övgü toplamıştı. Yıldız isme dair bir övgü de Hollanda'dan geldi.

Teknik Direktörü , Ryan Babel'e ilişkin yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyu EURO 2020 kadrosuna alacağına dair sinyaller verdi.

De Boer'in konuşması şu şekilde oldu;

"Milli takıma seçtiğimiz her oyuncunun sahada katkı verip veremeyeceğine bakarız. Ryan Babel, Beşiktaş'a karşı harika bir futbol sergiledi, takımı kazandı ve o da gol attı.

EURO 2020'de bana 'büyük turnuva'nın ne anlama geldiğini bilen oyuncular da lazım. Kötü bir sonuçtan sonra takımı tutacak, hayal kırıklığına uğramış oyuncuları şevklendirecek ve kulaklarına moral verici sözler söyleyebilecek oyuncular da olmalı. Babel de böyle biri."

Babel, bu sezon toplamda 35 maça çıkarken 6 gol 5 asist üretti.

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