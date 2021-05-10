Galatasaraylı Ryan Babel'e EURO 2020 müjdesi! De Boer resmen açıkladı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Beşiktaş maçında attığı gol sonrası büyük övgü toplamıştı. Yıldız isme dair bir övgü de Hollanda'dan geldi.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Ryan Babel'e ilişkin yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyu EURO 2020 kadrosuna alacağına dair sinyaller verdi.

De Boer'in konuşması şu şekilde oldu;

"Milli takıma seçtiğimiz her oyuncunun sahada katkı verip veremeyeceğine bakarız. Ryan Babel, Beşiktaş'a karşı harika bir futbol sergiledi, takımı kazandı ve o da gol attı.

EURO 2020'de bana 'büyük turnuva'nın ne anlama geldiğini bilen oyuncular da lazım. Kötü bir sonuçtan sonra takımı tutacak, hayal kırıklığına uğramış oyuncuları şevklendirecek ve kulaklarına moral verici sözler söyleyebilecek oyuncular da olmalı. Babel de böyle biri."

Babel, bu sezon toplamda 35 maça çıkarken 6 gol 5 asist üretti.



