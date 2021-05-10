Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 3-1'lik Beşiktaş galibiyetinin ardından şampiyonluk yolunda dev bir adım attıklarını söyledi. Hafta içinde, seçimde aday olmayacağını duyuran ve yapacağı basın toplantısını da takımın konsantrasyonunun bozulmaması adına erteleyen Cengiz, tribünde derbiyi de takip etti.
Sabah'ın haberine göre; 90 dakika sonrasında gelen galibiyetle birlikte Cengiz yakın çevresi ile sohbet etti… Futbolun yanı sıra takımın inancının da G.Saray'a yakışır şekilde olduğunu belirten Cengiz'in, "Değerli oyuncularımızın ortaya karakter, kişilik koymalarını istedik. Karakterleri ile birlikte yeteneklerini sahada sergileyince ne denli başarılı olduklarını herkes gördü" dediği öğrenildi.
"İşte G.Saray ve G.Saray oyuncusu budur" diyen Cengiz şu sözlerin de altını çizdi: "Yönetimiyle, teknik ekibi ve oyuncuları ile birlikte tüm camia doğruluk, azim, dürüst oyun içinde örnek bir ruh ortaya koydu.