Haberler Galatasaray Etebo kadroya döndü

Etebo kadroya döndü

Koronavirüse yakalanan Peter Etebo iyileşti. Nijeryalı orta saha oyuncusunun son testi negatif çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ayrıca karantina süresi de doldu. Etebo’nun deplasmanında kadroda olacağı öğrenildi. Etebo’nun kulübede yer alması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Etebo kadroya döndü
Koronavirüse yakalanan Peter Etebo iyileşti. Nijeryalı orta saha oyuncusunun son testi negatif çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ayrıca karantina süresi de doldu. Etebo'nun deplasmanında kadroda olacağı öğrenildi. Etebo'nun kulübede yer alması bekleniyor.
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