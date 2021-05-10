Etebo kadroya döndü

Koronavirüse yakalanan Peter Etebo iyileşti. Nijeryalı orta saha oyuncusunun son testi negatif çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ayrıca karantina süresi de doldu. Etebo’nun Denizlispor deplasmanında kadroda olacağı öğrenildi. Etebo’nun kulübede yer alması bekleniyor.
Koronavirüse yakalanan Peter Etebo iyileşti. Nijeryalı orta saha oyuncusunun son testi negatif çıktı. 25 yaşındaki yıldızın ayrıca karantina süresi de doldu. Etebo'nun Denizlispor deplasmanında kadroda olacağı öğrenildi. Etebo'nun kulübede yer alması bekleniyor.