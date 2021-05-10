Arda Turan Galatasaray'da kalacak!

Beşiktaş karşısında sonradan oyuna dahil olan Arda Turan, attığı golle Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyetini perçinlendi. Ancak 11'de sahaya çıkmadığı için sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girme ihtimali ortadan kaldı. Ancak Fatih Terim'in çalışkanlığı ve ağabeyliğiyle takdir kazanan kaptanı göndermeye niyeti olmadığı ve Galatasaray'da devam etmesi halinde onun da kalmasını isteyeceği ifade edildi.



Fatih Terim, futbolu bıraktıktan sonra Arda'yı teknik ekibine dahil etmeyi planlıyor. Yıldız futbolcu, Sivas, Göztepe ve Trabzonspor'un ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak bu sezonki 4'üncü golünü kaydetti.