Haberler Galatasaray Arda Turan Galatasaray'da kalacak!

'da kalacak!

karşısında sonradan oyuna dahil olan , attığı golle 'ın 3-1'lik galibiyetini perçinlendi. Ancak 11'de sahaya çıkmadığı için sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girme ihtimali ortadan kaldı. Ancak 'in çalışkanlığı ve ağabeyliğiyle takdir kazanan kaptanı göndermeye niyeti olmadığı ve Galatasaray'da devam etmesi halinde onun da kalmasını isteyeceği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Arda Turan Galatasaray'da kalacak!

karşısında sonradan oyuna dahil olan , attığı golle 'ın 3-1'lik galibiyetini perçinlendi. Ancak 11'de sahaya çıkmadığı için sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye girme ihtimali ortadan kaldı. Ancak 'in çalışkanlığı ve ağabeyliğiyle takdir kazanan kaptanı göndermeye niyeti olmadığı ve Galatasaray'da devam etmesi halinde onun da kalmasını isteyeceği ifade edildi.

Fatih Terim, futbolu bıraktıktan sonra Arda'yı teknik ekibine dahil etmeyi planlıyor. Yıldız futbolcu, , ve 'un ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak bu sezonki 4'üncü golünü kaydetti.

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