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Zirveye Aslan pençesi! Hedef...

Son dakika spor haberi... Galatasaray sezonun tamamlanmasına iki maç kalırken Beşiktaş galibiyetiyle muhteşem bir hava yakaladı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 10:26
Zirveye Aslan pençesi! Hedef...

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında dün akşam 'nda ağırladığı rakibini 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, ikili averajda da siyah-beyazlılarla durumu eşitledi. Bu galibiyetle "Biz bitti demeden bitmez" diyerek rakiplerinin şampiyonluk hesaplarını değiştiren Galatasaray, ligdeki son iki maçını da kazanıp Beşiktaş ve 'nin puan kaybetmesini bekleyecek.

TERİM'İN TERCİHİ KAZANDI
Teknik direktör , kritik derbide sahaya sürpriz denebilecek hücum hattıyla çıktı. , Falcao ve Onyekuru üçlüsü karşılaşma öncesi kafalarda soru işareti oluştursa da tecrübeli teknik adam haklı çıktı ve hem Babel hem de Falcao fileleri havalandırdı. Falcao 9, Babel ise bu sezonki 6'ncı resmi golünü kaydetti.

GEDSON FARKINI ORTAYA KOYDU
ve Josef ikilisine karşı ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray'ın genç orta sahası Fernandes, başarılı bir performans ortaya koyarak galibiyette önemli rol oynadı. İlk golün asistini yapan Portekizli futbolcu girdiği 15 ikili mücadelenin 10'unu kazanarak fizik kalitesini ortaya koydu.

ARDA'DAN 4'ÜNCÜ GOL
Galatasaray kaptanı da Beşiktaş karşısında skoru belirleyen isim oldu. Tecrübeli futbolcu, , ve 'un ardından Beşiktaş ağlarını da havalandırarak bu sezonki 4'üncü golünü kaydetti.

HEDEF 6'DA 6
Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle başlayan seride ardından , ve Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-kırmızılılarda hedef 6'da 6 yapmak. Galatasaray son iki maçta ve ile karşılaşacak.

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