Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini çarpıcı ifadelerle yorumladı!

İlk yarıda iki penaltı var biri tartışmasız, Donk çelme taktı, ikinci penaltıda Atiba, Falcao'yu çekip bırakıyor ama bırakırken kendi de üzerine düşüyor… Bu kadar çanak tutarsan hakem penaltıyı verir. Verdi de… Beşiktaş oyun gücünü sahaya yansıtamadı bu kesin. Gökhan Töre sahada yoktu, Adem ürkek oynadı ve çok etkisiz kaldı. Etrafındaki iki kişinin kötü günlerinde olması Larin'i bozdu, Ghezzal'ı da yalnız bıraktı.

Galatasaray sağlam yedek kulübesiyle her türlü planı yaparken Beşiktaş elindeki onbir dışında bir de Necip ve Dorukhan'ı kullanabildi… Dolayısıyla iki forvet çıkınca zorunlu olarak iki orta saha girdi oyuna. Buna karşılık Terim hücum oyuncularını, hücum oyuncularıyla değiştirdi… Bu şartlarda Beşiktaş'ın gol atması tesadüflere kalmıştı… Kontratakta Ghezzal'ın soluna gelecek, Larin arka direk yapacak v.s…