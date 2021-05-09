Son dakika spor haberi: Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş derbisini çarpıcı ifadelerle yorumladı!

Galatasaray'ın dün son şansıydı ve bu şansı iyi kullandılar. Terim belli ki Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. Hızlı hücumlarla Beşiktaş savunmasının arkasına sarktılar ve istedikleri sonucu da almayı başardılar. Dün özellikle Babel'i çok beğendim. Babel, Beşiktaş'tan ayırılırken o dönemki başkana "Babel'i takımda tutun" diye yalvarmıştım. Ama olmadı, dinlemediler.
Beşiktaş için kaybedilmiş bir şey yok ama son iki haftasına girilirken lige biraz heyecan geldi. Kozlar yine Beşiktaş'ın elinde ve 2 maçta 4 puan mutlu sonu getiriyor. Yolun sonu güzel olacak çünkü bu sezon Beşiktaş şampiyonluğu çok hak etti.
REHA KAPSAL - KAZANAN GÜÇLÜDÜR
Fatih Terim'in ilk 11 tercihinde son haftalarda enerji katan gençler değil bu maçlık performans alacağı, yüksek tansiyonlu final maçlarını yaşamış tecrübeli oyuncular vardı. Özellikle de hücum hattında oyunun başında konulan yüksek enerjiyle beraber öne geçmesini bildiler. Bundan sonraki süreçte Beşiktaş beraberliği de yakalasa organize olan, coşkulu, kazanma duygusunu sahaya yansıtan G.Saray, böyle önemli bir eşik maçını zorlanmadan geçmesini bildi.