Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Terim, geçen hafta 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ömer Bayram ve Şener Özbayraklı'yı yedeğe çekip, Radamel Falcao, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve DeAndre Yedlin gibi nispeten daha tecrübeli isimlere şans tanıdı.