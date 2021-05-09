Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Son dakika spor haberi: İşte 'a maçı galibiyetini getiren hamle

Son dakika derbisi haberleri: 'in 40. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşma sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. 'in radikal kararları Cimbom'a galibiyeti getirdi. İşte Terim'in galibiyeti getiren hamleleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 11:42
Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

'in 40. haftasında 'ı; Babel, Falcao (pen.) ve Arda Turan'ın golleriyle 3-1 mağlup etti.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Teknik Direktörü , derbisinin 11'inde 2 büyük sürpriz yaptı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Terim, geçen hafta 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Ömer Bayram ve Şener Özbayraklı'yı yedeğe çekip, Radamel Falcao, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve DeAndre Yedlin gibi nispeten daha tecrübeli isimlere şans tanıdı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Terim'in bu tercihleri sonrası sakatlıkları nedeniyle uzun zamandır forma şansı bulamayan üç futbolcu birden ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Ligin 34. haftasındaki Karagümrük karşılaşmasında bileğinden sakatlanan Yedlin, 5 maç sonra forma giydi. Sarı kırmızılı takımın deneyimli santrforu Falcao 7, Onyekuru da 6 maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

FALCAO 4 FARKLI TAKIMLA BEŞİKTAŞ'I AVLADI

'da Covid-19 nedeniyle karantinada bulunan Etebo'nun yanı sıra Linnes, Emre Taşdemir ve Oğulcan kadroda yer almadı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Öte yandan karşılaşmada ilk yarının uzatma anlarında 'ı 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Radamel Falcao, 4 ayrı takımla 'a karşı gol sevinci yaşadı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Kolombiyalı futbolcu, 4 Kasım 2010'da Porto, 15 Mart 2012'de Atletico Madrid ve 17 Ekim 2017'de Monaco'nun ile oynadığı maçlarda fileleri havalandırmıştı.

Son dakika spor haberi: İşte Galatasaray'a Beşiktaş maçı galibiyetini getiren hamle

Dün ilk 11'de sahaya çıkan Radamel Falcao, 63. dakikada yerini Mısırlı santrfor Mustafa Muhamed'e bıraktı.

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