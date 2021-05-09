Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

BEŞİKTAŞ, GHEZZAL İLE CEVAP VERDİ Galatasaray 'ın öne geçmesinin ardından baskılarını artıran Beşiktaş Atiba'nın yere düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ghezzal ile gole çevirdi ve karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik geldi.

İLK YARIDA SON SÖZÜ FALCAO SÖYLEDİ

Beşiktaş'ın penaltı golünün hemen ardından bu kez penaltı kazanan taraf Galatasaray oldu. Atiba, Falcao ile girdiği ikili mücadele sonrası Kolombiyalı yıldızı yere düşürdü ve hakem Cüneyt Çakır bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Falcao, Galatasaray'ı maçta yeniden öne geçirdi: 2-1.