Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Galatasaray olurken siyah-beyazlılara şampiyonluk yolunda kritik bir darbe vurmuş oldu.
Dev derbinin ilk yarısı bir hayli çekişmeli geçti. Galatasaray ve Beşiktaş karşılıklı ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. Ve karşılıklı ataklar sonrası ilk golü bulan taraf Galatasaray oldu.
Gedson Fernandes'in ara pasında hareketlenen Ryan Babel kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. fakat ofsayt bayrağı bu pozisyon için kalktı. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol kararı verildi.