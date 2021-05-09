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Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! ve ...

Son dakika spor haberi... 'in 40. haftasında oynanan - derbisini ev sahibi ekip 3-1 kazanmayı başarırken, karşılaşmada yaşanan bazı enstantaneler de dikkat çekti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelenin son dakikalarında Galatasaray'ın golcü oyuncusu ile tartışma yaşadı. Karşılaşmanın hakemi yaşanan bu gerilimi farketmedi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 11:21
Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

'in 40. haftasında oynanan - derbisinde gülen taraf 3-1'lik skorla Galatasaray olurken siyah-beyazlılara şampiyonluk yolunda kritik bir darbe vurmuş oldu.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

Dev derbinin ilk yarısı bir hayli çekişmeli geçti. ve karşılıklı ataklarla rakip kalede tehlike yaratmaya çalıştı. Ve karşılıklı ataklar sonrası ilk golü bulan taraf Galatasaray oldu.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

Gedson Fernandes'in ara pasında hareketlenen Ryan Babel kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. fakat ofsayt bayrağı bu pozisyon için kalktı. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol kararı verildi.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

BEŞİKTAŞ, GHEZZAL İLE CEVAP VERDİ
'ın öne geçmesinin ardından baskılarını artıran Atiba'nın yere düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ghezzal ile gole çevirdi ve karşılaşmaya 1-1'lik eşitlik geldi.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

İLK YARIDA SON SÖZÜ FALCAO SÖYLEDİ
'ın penaltı golünün hemen ardından bu kez penaltı kazanan taraf oldu. Atiba, Falcao ile girdiği ikili mücadele sonrası Kolombiyalı yıldızı yere düşürdü ve hakem bu pozisyonda penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Falcao, Galatasaray'ı maçta yeniden öne geçirdi: 2-1.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

G.SARAY İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmanın ilk yarısı 'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında ise Galatasaray oyuna hakim olan taraf oldu. Sarı Kırmızılılar, kalesinde pozisyon üstüne pozisyon yakaladı.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

ARDA TURAN'IN GOLÜ RAHATLATTI
'ı rahatlatan gol Arda Turan ile geldi. Saracchi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Turan topu boş filelere gönderdi ve maçın 77. dakikasında Galatasaray'ı rahatlatan golü kaydetti: 3-1.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

Çok sert geçen müsabakada karşılıklı 18'er faul çıkarken maçın geride kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve zorlu derbi mücadelesini 3-1 kazandı. Karşılaşmanın son dakikalarında ile arasında tartışma yaşandı.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

İki futbolcu yaşanan tartışma sonrası kafa kafaya geldi ancak hakem pozisyonu görmedi.

Son dakika spor haberi: Hakem o anları görmedi! Mostafa Mohamed ve Vida...

Öte yandan 'da Babel, Donk, Marcao ve Onyekuru; 'ta Josef, N'Sakala ve Atiba sarı kartla cezalandırdı.

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