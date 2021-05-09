İpler hala Kartal'da

Beşiktaş dün akşam derbide Galatasaray'a yenildi ama umutlarını kaybetmedi. 81 puanla liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini deplasmanda mağlup etmesi durumunda en yakını rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde olacak ve inanılmaz bir avantaj yakalayacaktı. Ancak Kartal, ligin ilk yarısında 2-0 mağlup ettiği rakibine 3-1 mağlup oldu ve 81 punda kaldı. Ancak şampiyonluk siyah-beyazlıların alacağı skorlara bağlı.



4 PUAN KUPAYI GETİRECEK

Kara Kartal, Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın ise 3 puan önünde lider. Aldığı sonuçlar ve attığı gollerle her iki takıma karşı da ikili averajda avantajlı durumda. Bunun dışında en önemli olan ise siyah-beyazlıların son iki maçında alacağı sonuçlar. Beşiktaş, kalan iki maçında Karagümrük ve Göztepe'den toplam 4 puan alması durumunda, rakiplerinin alacağı sonuçlar ne olsun şampiyonluk ipini göğüsleyecek.



7 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'de 7 maç aradan sonra yenildi. Son olarak 32. haftada Kasımpaşa deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Sergen Yalçın'ın ekibi, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmadan 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.