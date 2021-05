Fatih Terim: Yürekten oynadık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş galibiyeti sonrasında hem mutluydu hem de geçmiş maçlarda kaçan puanlar sebebiyle buruktu. İmparator kusursuz oynatıp 3-1 kazandığı mücadelenin ardından "Süper Lig'de neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar. İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii" diye konuştu.

"DAHA FAZLASINI ATABİLİRDİK"

Fatih Terim sonuna kadar şampiyonluk ihtimalini kovalayacaklarını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı maçı şu şekilde özetledi: "Rakip kalede önemli gol pozisyonları hazırladık. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular. Konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu bence. İkinci yarı daha da artabilirdi gol sayısı."