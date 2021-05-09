Haberler Galatasaray Babel: İzin vermedik

: İzin vermedik

’ın son haftalardaki başarılı ismi , 'ın ağlarını havalandırdı. Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan futbolcu, Gedson'un pasını gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 07:25
Babel: İzin vermedik

'ın son haftalardaki başarılı ismi , 'ın ağlarını havalandırdı. Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan futbolcu, Gedson'un pasını gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. golünü kaydederken eski takımına karşı da ilk golünü atmış oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan , zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Beşiktaş sezon boyunca iyi işler yaptı. Önemli bir rakibimizdi. Galatasaray olarak dersimize iyi çalıştık ve erken golü bulduk. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali olabilirdi. Buna izin vermememiz gerekiyordu" dedi.

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