Babel: İzin vermedik

Galatasaray'ın son haftalardaki başarılı ismi Ryan Babel, Beşiktaş'ın ağlarını havalandırdı. Maçın 11. dakikasında sahneye çıkan futbolcu, Gedson'un pasını gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 34 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 5. golünü kaydederken eski takımına karşı da ilk golünü atmış oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Babel, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Beşiktaş sezon boyunca iyi işler yaptı. Önemli bir rakibimizdi. Galatasaray olarak dersimize iyi çalıştık ve erken golü bulduk. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali olabilirdi. Buna izin vermememiz gerekiyordu" dedi.