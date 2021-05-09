Aslan kükredi

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, Süper Lig'in sonlarına yaklaşırken uçuşa geçti. Trabzonspor beraberliğinin ardandan 6'da 6 yapma hedefiyle yola çıkan Cimbom, bu yolda lider Beşiktaş'ı da mağlup etmeyi başardı: 3-1. Antalyaspor (D), Konyaspor ve Gençlerbirliği'nin (D) ardından Beşiktaş'ı da yendi, üst üste 4 galibiyetine imza attı. Ayrıca rakibinin 7 maçlık yenilgisizlik serisini sonlandırdı, üst üste 7. maçında yenilgi yüzü görmemiş oldu. 'Mayıslar bizimdir' sloganı ile yola çıkan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini son maça kadar sürdüreceğini ortaya koydu.

SON ANA KADAR GOL ARADI

Beşiktaş karşısında üstün bir futbol sergileyen Galatasaray, Ryan Babel ile öne geçti, Ghezzal (Pen.) skoru eşitledi. Radamel Falcao (Pen.) ve Arda Turan skoru belirleyen isimlerdi. İlk maçı 2-0 kaybeden Cimbom, ikili averaj üstünlüğünü alabilmek için son ana kadar bastırdı ama 4. gol gelmedi. Beşiktaş'ın 3, Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde kendisine yer bulan sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek ve sezonu sahasındaki Yeni Malatyaspor maçıyla tamamlayacak. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hedefi için kazanıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.