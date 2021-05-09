Haberler Galatasaray Aslan kükredi

Aslan kükredi

Sarı-kırmızılı takım, Babel, ve Arda’nın attığı gollerle derbide zafere ulaştı. Üst üste 4. galibiyetini aldı, son ana kadar vazgeçmeyeceğini gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2021 Pazar 07:30
Aslan kükredi

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, 'in sonlarına yaklaşırken uçuşa geçti. beraberliğinin ardandan 6'da 6 yapma hedefiyle yola çıkan Cimbom, bu yolda lider 'ı da mağlup etmeyi başardı: 3-1. (D), ve 'nin (D) ardından Beşiktaş'ı da yendi, üst üste 4 galibiyetine imza attı. Ayrıca rakibinin 7 maçlık yenilgisizlik serisini sonlandırdı, üst üste 7. maçında yenilgi yüzü görmemiş oldu. 'Mayıslar bizimdir' sloganı ile yola çıkan Galatasaray, şampiyonluk mücadelesini son maça kadar sürdüreceğini ortaya koydu.

SON ANA KADAR GOL ARADI

Beşiktaş karşısında üstün bir futbol sergileyen Galatasaray, ile öne geçti, Ghezzal (Pen.) skoru eşitledi. (Pen.) ve skoru belirleyen isimlerdi. İlk maçı 2-0 kaybeden Cimbom, ikili averaj üstünlüğünü alabilmek için son ana kadar bastırdı ama 4. gol gelmedi. Beşiktaş'ın 3, 'nin 1 puan gerisinde kendisine yer bulan sarı-kırmızılılar, gelecek hafta deplasmanına gidecek ve sezonu sahasındaki maçıyla tamamlayacak. Şampiyonluk ve hedefi için kazanıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

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