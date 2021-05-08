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Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! 'dan 'a çalım

Son dakika haberleri... 'in 40. haftasındaki dev derbide 'nda 'ı konuk edecek Galatasaray transferde dur durak bilmiyor. Gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızlılar, Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen isim için devreye girdi. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:53
Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakibi ile kozlarını paylaşacak 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

29 Mayıs'ta Olağan Seçimli Genel Kurul'a gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda, başkanlık seçimi iptal edildi.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Başkan adayları , ve alınan bu karara tepki gösterirken; ikinci başkan , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kongreyi haziran ayı içerisinde yapacaklarını duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

'da gündem başkanlık seçimi olurken, mevcut başkan 'in yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullanarak seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

'da haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerde yeni başkanın kim olacağı merak konusu olurken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Terim ve yardımcıları oyuncu arayışlarını sürdürürken, Aslan ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalından yaptığı açıklamada 'ın transfer etmek istediği ismi duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

GALATASARAY'DAN SEBASTIAN VILLA HAMLESİ

Uzundurukan, sarı-kırmızılıların Boca Juniors forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Sebastian Villa'yı gündemine aldığını söyledi. İşte Uzundurukan'ın konuyla ilgili açıklamaları:

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

SEZON BAŞINDA BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLMİŞTİ

"Menajerler sezon başında 'a Boca Juniors'ın 23 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Sebastian Villa'yı önermişti."

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

SERGEN YALÇIN HAYRAN KALMIŞTI

"Villa'yı izleyen , oyuncuların yeteneklerine hayranlığını dile getirmişti."

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

"Sezonun sona ermesiyle birlikte Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan , Sebastian Vila'ya talip oldu."

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

MARSİLYA DA İSTİYOR

"Fransız basını, Marsilya'nın da 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğunu ancak karşısında 'un bu transferde aşama kaydettiğini ve Arjantin ekibiyle ön görüşme yaptığını duyurdu."

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

'ın başkanlık seçimi sonrası Sebastian Villa transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

SEBASTIAN VILLA KİMDİR?

Tam adı Sebastian Villa Cano olan futbolcu, 19 Mayıs 1996 tarihinde Kolombiya'nın Bello kentinde dünyaya geldi.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Futbola ülkesinin Deportes Tolima takımında başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2016 yılında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

İki sezon boyunda Kolombiya ekibinin formasını terleten Villa, 2018 yılında 1.82 milyon Euro karşılığında Boca Juniors'a transfer oldu.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Arjantin ekibinden üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gol attı.

Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Kolombiya Milli Takımı ile de 4 maça çıkan Sebastian Villa'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.

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