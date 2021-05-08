Son dakika transfer haberleri: Transferde bomba patlıyor! Galatasaray'dan Beşiktaş'a çalım

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
29 Mayıs'ta Olağan Seçimli Genel Kurul'a gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda, başkanlık seçimi iptal edildi.
Başkan adayları Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu alınan bu karara tepki gösterirken; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kongreyi haziran ayı içerisinde yapacaklarını duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'da gündem başkanlık seçimi olurken, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu.
Cengiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Galatasaray Spor Kulübü'nün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına saygıyla bildiririm" ifadelerini kullanarak seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.
Galatasaray'da haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan seçimlerde yeni başkanın kim olacağı merak konusu olurken, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ediyor.
Terim ve yardımcıları oyuncu arayışlarını sürdürürken, Aslan ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, YouTube kanalından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın transfer etmek istediği ismi duyurdu.
GALATASARAY'DAN SEBASTIAN VILLA HAMLESİ
Uzundurukan, sarı-kırmızılıların Boca Juniors forması giyen Kolombiyalı kanat oyuncusu Sebastian Villa'yı gündemine aldığını söyledi. İşte Uzundurukan'ın konuyla ilgili açıklamaları:
SEZON BAŞINDA BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLMİŞTİ
"Menajerler sezon başında Beşiktaş'a Boca Juniors'ın 23 yaşındaki Kolombiyalı sol kanat oyuncusu Sebastian Villa'yı önermişti."
SERGEN YALÇIN HAYRAN KALMIŞTI
"Villa'yı izleyen Sergen Yalçın, oyuncuların yeteneklerine hayranlığını dile getirmişti."
"Sezonun sona ermesiyle birlikte Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Sebastian Vila'ya talip oldu."
MARSİLYA DA İSTİYOR
"Fransız basını, Marsilya'nın da 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğunu ancak karşısında Galatasaray'un bu transferde aşama kaydettiğini ve Arjantin ekibiyle ön görüşme yaptığını duyurdu."
Galatasaray'ın başkanlık seçimi sonrası Sebastian Villa transferi için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
SEBASTIAN VILLA KİMDİR?
Tam adı Sebastian Villa Cano olan futbolcu, 19 Mayıs 1996 tarihinde Kolombiya'nın Bello kentinde dünyaya geldi.
Futbola ülkesinin Deportes Tolima takımında başlayan Kolombiyalı oyuncu, 2016 yılında aynı kulüple profesyonel sözleşme imzaladı.
İki sezon boyunda Kolombiya ekibinin formasını terleten Villa, 2018 yılında 1.82 milyon Euro karşılığında Boca Juniors'a transfer oldu.
Arjantin ekibinden üçüncü sezonunu geçiren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı 14 maçta 6 gol attı.
Kolombiya Milli Takımı ile de 4 maça çıkan Sebastian Villa'nın kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2024'e kadar devam ediyor.